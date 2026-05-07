Alcalde de Utiel declara a la jueza de la dana que si no llegan a cerrar el IES "hubieran muerto padres y alumnos"

Archivo - Imagen de archivo del exterior de una casa del barrio de la Fuente, a un mes del paso de la DANA por Valencia, a 29 de noviembre de 2024, en Utiel, Valencia - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Utiel (Valencia), Ricardo Gabaldón, ha declarado este jueves como testigo en el Juzgado de Catarroja que investiga la gestión de la dana que si el 29 de octubre de 2024 no llegan a cerrar el Instituto de Educación Secundaria (IES) de la localidad "hubieran muerto alumnos y padres" que les hubieran ido a recoger ya se se desbordó todo el cauce del Magro y todo el municipio "en cuestión de minutos".

Así lo ha declarado el alcalde 'popular' este jueves en el juzgado, el primero que abre las rondas de primeros ediles de municipios afectados por la dana que comparecerán ante la magistrada instructora que investiga la gestión de las riadas. Utiel fue la primera localidad que sufrió las consecuencias de la dana del 29O, donde seis de sus vecinos perdieron la vida.

El primer edil ha asegurado que, con anterioridad al 29O, no recibió ninguna comunicación de ninguna institución avisando o previendo lo que podría pasar. Cuando la alerta cambió de naranja a roja a media mañana, desde Utiel lo trasladaron a la población por radio y redes sociales.

Preguntado por si en esa jornada le llamó el 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón, ha dicho que recuerda las llamadas que hizo él, y ha aportado las llamadas salientes de su teléfono corporativo de la Diputación (es diputado provincial), y sobre las entrantes --que según la compañía solo puede facilitar el listado por orden judicial--, el primer edil ha autorizado a la jueza a que las reclame.

Según ha indicado en su declaración, en esa jornada había alerta naranja y ese mismo día se puso en contacto con la alcaldesa de Requena y con todos los centros educativos de Utiel, donde todos estuvieron de acuerdo en que era mejor suspender las clases. Eso fue a las 7.15 horas, por lo que nadie acudió a los centros en esa jornada.

A partir de ahí, ha explicado en Utiel llovía. Un primer acto, convocado a las 9.00 horas sí que se llevó a cabo pero a las 9.30 horas, estaban en el Ayuntamiento. En teoría debía desplazarse a València porque tenía una reunión con el secretario autonómico de Infraestructuras. Pero, sobre las 11.00, se acercó a ver el río cómo iba y se había cambiado la alerta a roja, por lo que cuando a esa hora le llamó el secretario autonómico cancelaron la cita prevista.

Desde hecho, ha detallado que siguieron trabajando en el consistorio y media hora después convocó el Cecopal para las 13.00 --a media mañana habló con la alcaldesa de Torrent, que le recomendó que lo hiciera y que ella misma así lo iba a hacer-- y estuvieron viendo el plan de inundabilidad, según las fuentes consultadas.

La Policía Local en ese momento ya iba cortando el acceso a túneles y puentes. De acuerdo con su declaración, en otras ocasiones se ha desbordado el río. De hecho, ese plan de inundabilidad contempla 89 centímetros pero no los 3 metros que acabó creciendo, algo que "no era imaginable". "Si no llegamos a cerrar el instituto hubieran muerto alumnos y padres que hubieran ido a por ellos. Esa medida nos ayudó a tomar otras por instinto", ha precisado.

ACTIVACIÓN DE LA UME

Al salir del Cecopal ya empezaron a llamar al 112 y "a todo aquel que creíamos que nos podía ayudar", según ha podido saber Europa Press de fuentes conocedoras de su declaración. Así, ante la situación, lo que pidió, sobre todo, fue la activación de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Gabaldón ha señalado que la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, --investigada en la causa-- y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, le atendieron todas las llamadas. También habló con el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, o con el jefe de bomberos del Consorcio, José Miguel Basset, ya por la tarde, a partir de las 14.00.

Gabaldón ha indicado que las previsiones eran de unos 60 litros/metro cuadrado de lluviaS pero cayeron unos 300, además de que en la zona desembocan una serie de ríos y barrancos que hacen que todo el agua confluyera en el municipio. De hecho, ha subrayado que ahora sabe "por qué se le llama la rambla a la rambla". Como consceuencia, todos los barrios estaban aislados de fuera de la ciudad y los propios barrios entre sí.

El alcalde ha recordado que les trasladaron que enviaban helicópteros, pero al poco tiempo le comunicaron que era imposible. El consistoriO puso dos centros para atender a las personas rescatadas en una jornada en la que las comunicaciones cayeron, aunque su teléfono sí que funcionaba.

Por la tarde/noche bajó el nivel del agua y ya sobre las 21.30 horas comprobaron que el panorama era "desolador". Sin embargo, en ese momento llegó la segunda avenida de agua y se tuvieron que refugiar en un segundo piso de un restaurante. De madrugada, hacia las 3 o las 4, fueron al centro social con los rescatados y permanecieron allí hasta las 6.00 horas.