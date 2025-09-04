Alcaldes de Paiporta, Picanya y Aldaia avisan de que todavía "queda mucho por hacer" tras la dana: "Esto va para largo"

El secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España y la comisionada del Gobierno para la reconstrucción tras la dana, Zulima Pérez (c), durante una reunión con representantes de entidades operadoras del ciclo integral del agua y alcaldes de va - Jorge Gil - Europa Press

Asociaciones de víctimas agradecen la "puesta al día" del Gobierno: "Se nos tiene en cuenta, se nos cita, se nos informa y se nos escucha"

VALÈNCIA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los alcaldes de las localidades valencianas de Paiporta, Picanya y Aldaia, todas ellas gravemente afectadas por la dana del 29 de octubre del pasado año, han valorado la colaboración entre administraciones tras la riada de cara a acelerar los trabajos de reparación del alcantarillado, al tiempo que han advertido de que, cuando quedan pocas semanas para que se cumpla el primer aniversario de la catástrofe, todavía "queda mucho por hacer" en sus poblaciones. "Esto va para largo", han resumido.

De este modo lo han manifestado en declaraciones a los medios tras participar en una reunión en la sede de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, y la comisionada del Gobierno para la reconstrucción, Zulima Pérez.

Al encuentro, con el objetivo de avanzar en la reparación y adecuación de infraestructuras esenciales de abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas que se vieron dañadas, también han asistido representantes de entidades operadoras del ciclo integral del agua y asociaciones de víctimas y afectados por la dana.

De un lado, el alcalde de Paiporta, Vicent Císcar, municipio que recibirá 50 millones de euros para el alcantarillado, ha asegurado que el encuentro ha ido "muy bien" y ha sido "muy provechosa" porque ha permitido avanzar en la reconstrucción, aunque ha señalado que ahora es cuando empieza "la cita importante para comenzar los trabajos de reconstrucción del alcantarillado". "Tenemos que reurbanizar Paiporta pero los vecinos tienen que continuar con su vida cotidiana con las mínimas molestias posibles", ha apuntado.

Así, ha reconocido la "dificultad añadida" para que las obras "no se hagan corriendo": "Tampoco podemos hacer todo el pueblo a la vez. Estamos hablando de que se tienen que abrir unos 15 kilómetros de calles y se tiene que trabajar sobre 74. Es una población muy grande".

EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURAS MÁS RESILIENTES

Císcar ha indicado que en el encuentro ha pedido que se tenga en cuenta el aspecto "muy importante" de que en las labores de reconstrucción deben "introducir todas las mejoras que hagan falta para que los edificios y las infraestructuras sean más resilientes y que tenemos que reconstruir siguiendo las normativas actuales" porque "no podemos reconstruir con las de hace 25 años". Dicho esto, ha valorado que los ministerios "han entendido estos aspectos".

Sobre el ofrecimiento de la Generalitat a los ayuntamientos para que Vaersa se haga cargo de la reparación del alcantarillado, el alcalde de Paiporta ha indicado que en el caso de su localidad ya tienen "todo empezado". "Aunque no estén hechos, ya están todos planificados", ha esgrimido.

Por ello, ha justificado que el consistorio haya optado por la opción del Ministerio para que Tragsatec desarrollara estos trabajos y el operador del agua. "Tenemos un nivel de magnitud y de trabajo ya hecho y no podemos cambiar el sistema, pero entiendo perfectamente lo que ha dicho la Conselleria y lo valoro muy positivamente", ha asegurado, al tiempo que ha aplaudido "todo lo que sea que trabajemos todos en el mismo sentido".

Preguntado por la preocupación de los vecinos cuando se acerca el primer aniversario de la dana, el alcalde de Paiporta ha recordado que con la riada de los años 50 la carretera V-30 "se hizo 10 años después". "Que todo el mundo tome como referencia", ha apuntado Císcar, que ha hecho hincapié en que con las infraestructuras "se tienen que hacer proyectos, se tienen que hacer bien hechas y cuestan de hacer". "Otro tema es que estemos ante el otoño, que está ahí desde hace un par de meses", ha agregado.

Ante la llegada de la temporada de lluvias, el responsable municipal ha detallado que en su localidad han trabajado mucho en liberar "una parte importante" del alcantarillado, en especial en "los puntos que sabíamos que estaban más deteriorados", así como en la conexión entre edificios y la red de la calle. "Eso también es importante, cuando llueve mucho en poco tiempo se obstruye", ha concretado el alcalde, que ha destacado que el alcantarillado está "bastante preparado".

En cualquier caso, ha pedido tener en cuenta que la dana del pasado año fue "una inundación porque se desbordó el barranco": "Igual que cómo estuviera el alcantarillado se hubiera hecho todo igual. En Paiporta hubo una inundación media de dos metros y medio en toda la población, que eso ni lo absorbe el alcantarillado ni lo absorbe nadie. Eso requiere un otro tipo de solución que también se está haciendo por parte de la Confederación, en zonas de laminación, en arreglar el barranco o en sistemas de alerta".

LUJÁN: CATALÁ "NO ESTÁ ESCUCHANDO A LA CIENCIA"

Mientras, el primer edil de Aldaia, Guillermo Luján, localidad que recibirá un millón de euros, ha valorado que compartan "la misma mesa" el secretario de Estado de Medio Ambiente y el secretario autonómico del ramo, en un contexto en que todavía "hay mucho que hacer" en la reconstrucción. "Esa línea de trabajo colaborativo me ha impactado y creo que es positiva", ha señalado.

Luján ha aprovechado para criticar que el Ayuntamiento de València y su alcaldesa, María José Catalá, "no está escuchando ni leyendo a la ciencia" por su postura sobre el barranco de la Saleta. "Recientemente hemos podido leer las alegaciones o las respuestas de las alegaciones de la Confederación donde hace referencia que ya cuando se diseñó el Plan Sur en los años 60 se digería y se asumía el barranco. Por tanto, este proyecto que es una deuda histórica para Aldaia y para toda la cuenca (...) que ya toca ejecutarla", ha expuesto.

El responsable ha considerado "relevante y significativo" que la administración autonómica y la estatal trabajen "en un mismo objetivo, que es recuperar la zona dana", porque la ciudadanía "demanda que las administraciones competentes se junten en la misma mesa". "Espero que València también haga lo mismo", ha apuntado.

Finalmente, el de Picanya, Josep Almenar, ha valorado esta reunión "importantísima" que ha resultado ser "de las más positivas" tras la dana, al tiempo que ha detallado que su localidad también avanza en los trabajos de reconstrucción, aunque todavía "queda muchísimo", pese a que "cada uno a un ritmo distinto". "No podemos estar contentos porque esto va para largo (...), vamos a estar dos, tres, cuatro años sin parar", ha augurado.

LOS COLECTIVOS DE VÍCTIMAS, SATISFECHOS

Entre los colectivos de víctimas, el presidente de la Asociación de Damnificados por la dana Horta Sud, Christian Lesaec, ha considerado una "buena noticia" que en el primer encuentro haya estado presente un representante de la Generalitat. "En un principio es un buen camino que veamos que en este caso la Confederación, el Gobierno y la Generalitat están colaborando en la reconstrucción", ha aseverado.

Dicho esto, ha confiado en que esta colaboración "no siga solo un momento dado", sino que continúe, y ha indicado que tanto la comisionada del Gobierno como el secretario de Estado "nos han estado diciendo que esas colaboraciones a nivel técnico son constantes entre el Gobierno y la Generalitat".

Mientras, la presidenta de la Associació Víctimes Mortals DANA 29-O, Rosa Álvarez, ha destacado que desde las administraciones les hayan "puesto al día de cómo van los nuevos proyectos de las obras hidráulicas y de cómo están previstas las licitaciones".

"La valoración, como siempre, positiva, sobre todo porque se nos ha tenido en cuenta, porque siempre se nos cita, se nos informa y se nos escucha", ha resumido. "No como otras administraciones en las que no se nos cita, ahora parece que sí que se nos va a informar, pero aquí se nos informa a la vez que todos, y aparte también", ha añadido.