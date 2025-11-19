La alcaldesa de Matet celebra que el municipio supere los 100 habitantes: "Todo nos ayuda a dar vida al pueblo"

CASTELLÓ 19 Nov. (EUROPA PRESS) - -

El municipo castellonense de Matet ha superado los 100 habitantes, una cifra que para esta localidad del Alto Palancia es todo un "hito", según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, cuya alcaldesa, Rosa Guillermo Tortajada, ha celebrado este aumento de la población, el cual -según ha diho- es posible gracias al "empeño y el trabajo diario". "Todo nos ayuda a dar vida al pueblo", ha añadido.

Así, Matet ha conseguido este otoño 106 habitantes. Con poco más de ochenta habitantes en los últimos años, "poco a poco, a base de esfuerzo, con perseverancia y tesón, y entre todos", se ha conseguido, ha dicho la alcaldesa. "Ofrecemos servicios que atraigan a nuevas familias o estamos condenados a desaparecer, y eso no lo vamos a permitir", ha subrayado.

La alcaldesa de esta pequeña y coqueta localidad ha asegurado que en estos años han trabajado hasta conseguir abrir una tienda, "y eso es mucho". "Teníamos el local y nos faltaba dinero para adecuarla y la Diputación nos ayudó para que, de la mano de la Cooperativa de Viver, vinieran a Matet los productos mínimos para garantizar recursos a nuestros vecinos", ha dicho.

El bar es otra de las actividades que el ayuntamiento tiene en concesión, como también la piscina municipal y su servicio de restauración. "Todo nos ayuda a dar vida al pueblo", ha expuesto la alcaldesa, que no deja perder ni una sola subvención.

En la actualidad, Matet trabaja en la puesta a punto de su futuro museo, adecua los accesos al municipio con el Plan Impulsa de la Diputación de Castellón y convoca charlas y actividades periódicas porque "tenemos toda la vida por delante", ha apuntado la alcaldesa.

Para Rosa Guillermo, lo importante es seguir trabajando, porque -ha destacado- aunque los objetivos se alcanzan no tan rápido como desearían, al final llegan, "y cuando se logran el éxito es colectivo y merece la pena celebrar que aquí hay vida los 365 días del año".