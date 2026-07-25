La alcaldesa de Vall d'Uixó agradece el "comportamiento ejemplar" de los vecinos: "Lo importante somos las personas"

La alcaldesa de la Vall d'Uixó (Castellón), Tania Baños. - AYUNTAMIENTO VALL D'UIXÓ

CASTELLÓ, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de la Vall d'Uixó (Castellón) --donde este sábado se ha declarado el incendio que ha obligado a desalojar a unas 15.000 vecinos de la zona, unos 5.000 en la propia localidad--, Tania Baños, ha destacado que, afortunadamente, están "todos bien y eso es lo principal". "Lo importante somos las personas y lo demás será una segunda fase".

Así lo ha aseverado en declaraciones a los medios la primera edil, que ha agradecido a todos los efectivos que están trabajando en las labores de extinción de las llamas del "desde el minuto uno", así como el "comportamiento ejemplar de la ciudadanía, que enseguida se ha prestado a ayudar y a colaborar".

La alcaldesa ha mostrado el dolor por este siniestro, que afecta al parque natural de la Serra d'Espadà, y ha señalado que para los habitantes de esta área y para ella misma "estas montañas son una forma de vivir".

En todo caso, Baños ha repetido: "Ahora mismo solo quiero que todo el mundo este bien".