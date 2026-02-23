Alcohol, agua y esencia de clavo, la fórmula para restaurar los archivos municipales dañados por la dana

La Consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, ha acudido a Feria València ha conocer el estado de los trabajos de recuperación de los archivos dañados por la dana - GVA

VALÈNCIA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació (IVCR+I) ha conseguido recuperar ya la mitad de la documentación de archivo de los pueblos afectados por la dana del 29 de octubre de 2024: 24 planos, 1.256 libros y 1.650 cajas con expedientes. Para ello, durante el proceso utilizan una fórmula compuesta por alcohol, agua y esencia de calvo con la que impregnan las hojas para su restauración.

La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, ha acudido a Feria València para conocer el estado actual de los trabajos de recuperación realizados por los archiveros que, según ha afirmado, en alguno de los casos, "son los únicos documentos gráficos que tienen de la historia y del pasado de los ciudadanos".

Por ello, Ortí ha destacado que desde el IVCR+I se está haciendo un trabajo "muy importante" en la restauración y recuperación de toda la documentación porque el personal del instituto fueron "los primeros que se preocuparon por todo el patrimonio y se fueron en bloque a realizar actuaciones". Asimismo, ha agradecido a Feria Valencia por "todas las facilidades que está dando a los equipos de intervención y porque ha ido ampliando la zona cedida cada vez más en función de las diferentes necesidades que ha habido".

Además, ha asegurado que el IVCR+I son "pioneros, por suerte y por desgracia, en la creación de protocolos y les ha convertido en un referente en otros lugares de Europa porque tienen la práctica del trabajo de investigación y técnico realizado con toda la documentación".

Durante su visita, Ortí ha señalado que "la recuperación de esta documentación no es solo una actuación técnica, sino un acto de responsabilidad con la memoria colectiva de estos pueblos y con el patrimonio documental de todos los valencianos".

Asimismo, ha remarcado que "desde la Generalitat vamos a seguir destinando todos los recursos técnicos y humanos necesarios para que ningún documento con valor histórico se pierda", y ha incidido en que "la cultura también se protege en los momentos difíciles, y esta intervención es un ejemplo del compromiso firme del Consell con nuestro patrimonio".

A la visita a Feria València se han sumado los técnicos de los archivos de Massanassa, Aldaia, Alfafar y Algemesí, así como el alcalde de Paiporta y las responsables del archivo de la Generalitat.

La documentación sobre la que se está trabajando se trata de archivos intermedios, es decir, documentación administrativa, no histórica. Sin embargo, la directora del Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació (IVCR+I), Gemma Contreras, ha afirmado que "estos pueblos no conservaban documentación histórica muy antigua pero, por ejemplo, en Masanasa sí que se ha encontrado la sorpresa de que hay documentación manuscrita desde el siglo XVIII que daban por perdida".

En esta línea, en el archivo de Aldaia se ha encontrado toda la documentación referente a la riada de 1957. Contreras ha resaltado que "para nosotros fue muy emotiva encontrarla, ya que se creó después de una riada y ahora ha sobrevivido a otra".

"DOCUMENTACIÓN ÚNICA EN EUROPA"

Por su parte, en el archivo de Alfafar se ha encontrado documentación sobre la Federación Sindical de Arroceros de España, una documentación "única en Europa que recoge todos los campos de arroz, todos los tipos de arroz que cultivaban y el registro exacto de todo lo que compraban", ha indicado la presidenta del IVCR+I.

Además ha apuntado que es una documentación "muy interesante y le están haciendo una restauración un poco más detallada por la importancia de ese archivo en el Palacio de Cervelló, que el Ayuntamiento de València nos ha cedido para esto".

En total, el IVCR+I recopiló un total de 6.000 archivos entre cajas de documentación y libros y alrededor de 700 planos. "En cada caja de documentación había alrededor de 300 a 400 papeles, así que si multiplicamos es una cifra astronómica".

Estos trabajos comenzaron a principios de noviembre de 2024, donde el instituto se personó pueblo por pueblo con el personal, acompañado del de la Dirección General de Cultura y la Dirección General de Patrimonio, inspeccionando todos los municipios afectados por la dana y seleccionando lo que se podía "salvar" en cuanto a bienes públicos, competencia de la Generalitat.

Durante la tarea de búsqueda, lograron rescatar no solo archivos, sino también esculturas y textiles, en su mayoría de iglesias. Actualmente, se encuentran en Castellón en estado de recuperación y suman hasta casi 7.000 piezas.

"El balance creo que es positivo porque si no llegamos a dar la voz de alarma, los archivos probablemente hubieran ido a la basura por su mal estado", ha sostenido Contreras. En cuanto a las esculturas, ha asegurado que "la gente tiene muchas ganas de que vuelvan porque es una identidad del pueblo el tenerlas cerca".

"LOS LIBROS ESTABAN DESTROZADOS"

Durante el proceso, Contreras ha incidido en que tuvieron que "quitarles a todos los archivos las cajas de documentación, guardar el tejuelo donde se podía leer algo y conservar cada torre en una caja de documentación para que no se pierda la unidad archivística". "Los libros estaban destrozados, pero hemos ido secándolos con hueveras, que fue un remedio que encontramos barato y rápido, pero ha sido súper útil", ha agregado.

En este sentido, ha contado que "los ventiladores estuvieron desde noviembre hasta junio solo para secar la documentación y, ahora, el siguiente paso que estamos haciendo es hoja por hoja, eliminar el barro y los microorganismos para que esa documentación se pueda conservar con una mezcla de alcohol, agua y esencia de clavo".

Por su parte, el alcalde de Paiporta, Vicent Císcar, está "muy satisfecho" ya que el 80% del archivo de la localidad ya se encuentra recuperado tras la inundación. "Al final el patrimonio de un pueblo también está en su historia administrativa y su fondo de arte y el nuestro resultó totalmente perjudicado", ha recordado Císcar y al tiempo que ha añadido que "tiene un valor muy importante que volvemos a restablecer dentro de lo que consideramos la recuperación, no solo física sino emocional de Paiporta".

ARCHIVO DEL REGISTRO CIVIL DE CATARROJA

Entre la documentación recuperada por el IVCR+I, 55 volúmenes ya han sido devueltos al archivo del Registro Civil de Catarroja, que recogen los nacimientos en la localidad entre 1824 y 2019.

Estos volúmenes fueron trasladados en un primer momento a las instalaciones habilitadas en Feria Valencia por el instituto para salvaguardar el valor documental e histórico de la documentación de los archivos municipales, judiciales y parroquiales afectados por la riada, así como otras obras del patrimonio cultural valenciano como pinturas, textiles y esculturas.

La intervención ha consistido en una limpieza superficial minuciosa destinada a eliminar restos de barro y sedimentos adheridos a cubiertas y bloques de texto, así como la consolidación y reparación de desgarros y roturas, que suponían un riesgo para la correcta manipulación de los ejemplares.

Debido al mal estado de las encuadernaciones originales, se ha procedido a la reencuadernación de la totalidad de los libros, con el fin de restituir su "estabilidad estructural, garantizar su correcta funcionalidad y asegurar unas condiciones adecuadas para su conservación y consulta", han indicado desde IVCR+I.