Alcoi (Alicante) inaugura este sábado una plaza en recuerdo de Isabel-Clara Simó

Archivo - La escritora Isabel-Clara Simó, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

ALICANTE, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alcoi (Alicante) inaugurará este sábado a las 19.30 horas la nueva plaza Isabel-Clara Simó. La fecha escogida para este acto coincide con el aniversario del nacimiento de la escritora alcoyana, "una de las figuras más destacadas de la literatura contemporánea" en valenciano.

Este espacio está situado en la intersección de las calles Oliver y Santa Rosa, que hasta ahora recibía el nombre de plaza de la Concordia, según ha informado el consistorio este miércoles en un comunicado.

La edil de Cultura de Alcoi, Elisa Guillem, ha señalado que con este "gesto" se rinde "homenaje" a "una de sus voces más universales". Asimismo, ha subrayado que Simó es "un referente cultural" que merece ocupar "un lugar destacado" en las calles del municipio. "Dar su nombre a esta plaza es también una manera de mantener viva su memoria y su legado", ha apuntado.

El acto de inauguración contará con varias intervenciones literarias y con la participación de Jordi Tormo, Natàlia Gisbert, Rosa Fraj y Carles Cortés, este último en representación de la familia, que ofrecerán lecturas en recuerdo de la autora. Además, la jornada se completará con una actuación musical a cargo de Júlia.

De esta manera, el Ayuntamiento busca reafirmar su "compromiso" con "la cultura y la dignificación de las figuras que han contribuido a enriquecer el patrimonio de la ciudad".