Alcoi estudia denunciar a la productora que grabó imágenes del cementerio usadas para una película de adultos

Imagen del cementerio de Alcoi - AYUNTAMIENTO DE ALCOI

El Ayuntamiento de Alcoi (Alicante) ha anunciado este miércoles que estudia emprender acciones legales contra la productora que grabó imágenes de recurso del cementerio que fueron incluidas posteriormente en una película de adultos.

Así lo ha asegurado en un comunicado después de que el grupo 'popular' del consistorio acusara este martes al alcalde, Toni Francés, de haber "permitido la grabación de una película para adultos en el cementerio municipal y más concretamente en la tumba de Camilo Sesto, un espacio que debería ser tratado con el máximo respeto institucional, cultural y moral", argumentaba el PP.

Desde el ejecutivo local de PSPV y Compromís negaron este martes "haber autorizado un rodaje de carácter sexual en el cementerio municipal" desde la Film Office municipal.

El Ayuntamiento ha anunciado esta decisión este miércoles en un comunicado tras constatar que recursos audiovisuales grabados en el Cementerio Municipal San Antonio Abad "han sido utilizados posteriormente en una película de contenido pornográfico, sin conocimiento ni autorización municipal".

Desde el Gobierno municipal se subraya que "en ningún momento se solicitó ni se autorizó la grabación de ningún producto audiovisual destinado al público adulto, ni tampoco se grabaron escenas de carácter sexual o pornográfico en el cementerio".

En esta línea, ha explicado que la productora firmó una declaración responsable, documento obligatorio para este tipo de permisos, en la que se exige detallar la sinopsis, el tipo de contenido y los canales de difusión de las imágenes y en la que indicó que se trataba "de tomas de carácter introspectivo y de duelo para una webserie que se difundiría en YouTube, una plataforma que, además, prohíbe expresamente la difusión de contenido para adultos, lo que hacía imposible prever el uso final que se ha dado a dichas imágenes".

Asimismo, ha subrayado que la productora presenta en su propia página web trabajos para fincas vitivinícolas o para la Diputación de Alicante, "sin que figure ningún contenido que pudiera hacer sospechar un uso distinto al declarado".

No obstante, indica el consistorio, según se ha conocido posteriormente, "entre los servicios que ofrece la empresa se encuentra la grabación de recursos de contexto que posteriormente vende a terceras productoras, circunstancia que no fue comunicada en ningún momento al Ayuntamiento".

"OCULTAR INFORMACIÓN RELEVANTE"

Para el consistorio, esta forma de proceder "evidencia, según el Gobierno municipal, un claro interés por ocultar información relevante", por lo que se están analizando las posibles vías legales a adoptar.

La concejal de Turismo, Lorena Zamorano, ha asegurado que "se llegará hasta el final para depurar responsabilidades y estudiar todas las acciones legales que estén al alcance del consistorio", ha advertido.

Zamorano ha explicado además que, con independencia de este caso concreto, el Ayuntamiento aprovechará la aprobación de la nueva ordenanza reguladora de rodajes y producciones audiovisuales para "reforzar y blindar las garantías, especialmente en espacios sensibles y de alto valor patrimonial, con el fin de impedir cualquier uso fraudulento o engañoso de las autorizaciones concedidas".

La concejal también ha condenado la utilización política de este asunto: "Lo que resulta absolutamente inaceptable es que el Partido Popular esté utilizando este engaño para ensuciar la imagen de Alcoi a nivel nacional, dañar la reputación de nuestro Cementerio Municipal y manchar la memoria y la figura de Camilo Sesto".

"No todo vale en política, y menos aún cuando se juega con el prestigio de la ciudad y con espacios y personas que merecen respeto", ha criticado.

Desde el Gobierno municipal se insiste en que la Alcoi Film Office tramitó una solicitud "que no contenía ningún elemento explícito ni indicio de un uso indebido", y se recalca el compromiso del Ayuntamiento "con la defensa de la dignidad de los espacios públicos, del patrimonio histórico y de la imagen de Alcoi".