La alegría de vivir: "Deberíamos estar contentos porque es más difícil nacer que ganar el 'Gordo'", dice un experto

Trabajadores preparan los las bolas que van en los bombos de la lotería nacional en el Teatro Real de Madrid. - Jesús Hellín - Europa Press

VALÈNCIA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Vivir ya es una gran suerte. De hecho, es más difícil nacer que ganar el apreciado premio del 'Gordo' de la Lotería de Navidad. En concreto, la probabilidad de hacerse con el máximo premio del tradicional sorteo jugando un solo número es de una entre cien mil, mientras que un espermatozoide debe competir con otros 100 millones "para conseguir el gran premio de la vida".

Así lo expone el investigador del Instituto de Matemática Multidisciplinar de la Universitat Politècnica de València (UPV) Francisco Pedroche, quien en declaraciones a Europa Press insiste en que "deberíamos estar contentos por vivir", ya que, según ha remarcado, "es mucho más difícil que ganar el 'Gordo'".

El investigador ha indicado que "cada uno es el resultado de un espermatozoide que tuvo que competir con otros 100 millones para conseguir el gran premio de la vida". "Es decir, la probabilidad de que cada uno de nosotros haya nacido es de una entre cien millones y como la probabilidad de ganar el 'Gordo' de la lotería de Navidad jugando un solo número es de una entre cien mil podemos afirmar que es más fácil ganar el 'Gordo' que el hecho de estar vivos", ha resumido.

Pedroche, además, ha explicado que ganar el 'Gordo' es equiparable a encontrar un grano concreto de arroz en unos 30 platos de paella: "Para nuestro propósito, vamos a considerar un tipo de arroz ligero con un 'peso de mil gramos' (PMG) de 25 gramos, es decir, 1.000 granos de arroz pesan 25 gramos. Por tanto, 100.000 granos pesan 2,5 kilos. (...) La ración típica de una paella valenciana es de unos 80 gramos por persona. Con 100.000 granos de arroz (2,5 kg) tenemos para unas 31,25 raciones de paella", ha calculado.

Así, ha agregado, ganar el 'Gordo' de Navidad es como adivinar dónde se encuentra un grano particular de arroz escondido entre 30 platos de paella.

Pedroche hace otra comparación basada en la estadística: es 7,5 veces más sencillo que una persona gane el 'Gordo' a que le caiga un rayo y 200 a que lo mate.

El profesor titular de Matemática Aplicada ha hecho hincapié en que la Lotería de Navidad es la época del año en la que la gente "más se preocupa" por las matemáticas y los números.

"NI A AMANCIO ORTEGA LE SALDRÍA RENTABLE LA LOTERÍA"

Pedroche ha resaltado también que ni al fundador y primer accionista de Inditex, Amancio Ortega, una de las mayores fortunas, le saldría rentable jugar a este sorteo porque, si jugase él solo todos los números disponibles, gastaría 3.900 millones de euros y recuperaría en el mejor de los casos un 70 por ciento de la inversión.

En este punto, el especialista recomienda comprar décimos con terminaciones diferentes, puesto que así es más fácil resultar premiado: "Si yo tengo 2.000 euros gastadores, recupero 500: compro 100 décimos con todas las terminaciones --00, 01, 02, 03-- y acertaré la terminación de los dos últimos números del 'Gordo', del segundo y del tercer premio; por tanto, recuperaría 500". Pedroche ha agregado, sorprendido, que en la actualidad hay administraciones que ofrecen un paquete con 100 terminaciones diferentes.

Al hilo, ha apuntado que ganar el 'Gordo' es igual que acertar en un asiento cualquiera del estadio Camp Nou, con una capacidad de casi 100.000 espectadores; o en dos Mestalla, que alberga a unas 50.000 personas. "Las posibilidades no cambian; todos los números son iguales", ha sentenciado.

"LA IA AYUDA, PERO NO PREDICE"

El profesor, preguntado por si la Inteligencia Artificial puede ayudar a tener más posibilidad de éxito, ha declarado que podría contribuir "pero en ningún caso predecir". "La IA puede ayudar a la hora de hacer estrategias, pero no sirve para predecir los números que van a ser premiados; sirve para decirte lo que ha pasado", ha explicado.

Finalmente, ha reconocido que las matemáticas sí son recomendables para hacer analogías y recabar información sobre números premiados en anteriores sorteos, pero, "en ningún caso, garantizan nada".