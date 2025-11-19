Alejandro Amenábar: "Me considero un contador de historias"

VALÈNCIA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director de cine Alejandro Amenábar se define como "un contador de historias" y asegura que la escritura es la parte del proceso creativo que más disfruta. "Cuando te llega la inspiración y vuelas es maravilloso. pero cuando sientes el síndrome de la página en blanco se pasa realmente mal".

Así lo ha aseverado el cineasta, protagonista este miércoles del festival Torrent Històrica. El certamen ha certificado esta tarde su regreso "por todo lo alto" después de un año de paréntesis debido a la dana.

La sexta edición del encuentro de novela histórica ha dado comienzo con uno de los platos fuertes: la entrega del premio Cónsul Honorario a Alejandro Amenábar, un reconocimiento que el cineasta hispano-chileno ha recogido de manos de la alcaldesa de la localidad valenciana, Amparo Folgado, en un Auditori con todo el aforo completo, informa la organización en un comunicado.

Previamente, Amenábar ha participado en una charla junto al director del festival, Santiago Álvarez, y el periodista y escritor cinematográfico Pau Gómez, en la que ha repasado una trayectoria que en abril alcanzará las tres décadas y cuya última parada, "El cautivo", se ha consolidado como uno de los grandes éxitos del cine español en 2025.

"Descubrí que no sabía prácticamente nada de Cervantes antes de la película, y que en muchos aspectos es un gran desconocido pese a la universalidad de su obra", ha señalado el director, para quien el juego entre la historia y la ficción ha supuesto siempre uno de sus mayores desafíos como narrador.

"Cuando me sumerjo en personajes históricos y descubro episodios de sus vidas que no están documentados, tengo que imaginarlos desde mi propia perspectiva. Yo, como Cervantes, me considero un contador de historias", ha afirmado el realizador.

Durante el encuentro, Amenábar ha recordado sus múltiples facetas artísticas, entre ellas la música, que considera su puerta de entrada a las películas. "Como me paso el día tarareando, me di cuenta de que podía hacer mis propias composiciones. Eso, y que, mientras hacíamos "Tesis", José Luis Cuerda me insistió hasta convencerme".

Ninguna, eso sí, la apasiona tanto como la escritura: "Es la parte del proceso que más disfruto. Cuando te llega la inspiración y vuelas es maravilloso, pero cuando sientes el síndrome de la página en blanco se pasa realmente mal".

También ha destacado el papel que figuras como Fernando Bovaira, Tom Cruise o el propio Cuerda han jugado a lo largo de su carrera, y ha reivindicado sus otras películas históricas como dos de sus trabajos más apreciados. "Con "Ágora", decidí contar la historia de Hipatia, una mujer brillante que era arrastrada literalmente por el fanatismo, y lo que hice en "Mientras dure la guerra" fue llevar aquello a nuestra historia a través de Unamuno".

Desde este jueves y hasta el próximo domingo, Torrent se convertirá de nuevo en el epicentro de la narrativa histórica con presencias de la talla de Rosario Raro, Núria Cadenes, Javier Moro, Alfonso Goizueta, Begoña Valero, Juan Francisco Ferrándiz o Juanjo Braulio, entre otros.

Una edición que, además, será "más multidisciplinar que nunca" y apostará también por la música, los cuentacuentos, las proyecciones cinematográficas o una nueva feria que unirá historia y literatura con diferentes espacios para el público infantil y juvenil.