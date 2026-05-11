Alerta amarilla por lluvias y tormentas en el norte de Castellón este martes por la tarde

Archivo - Varias personas se protegen de la lluvia bajo sus paraguas - María José López - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha establecido la alerta en nivel amarillo por lluvias y tormentas en el norte de Castellón durante este martes por la tarde.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el episodio comenzará este martes las 14 horas, detalla Emergencias en redes sociales.

El resto de la Comunitat Valenciana se mantiene sin avisos, según el último boletín de fenómenos meteorológicos emitido por Emergencias a las 18.45 horas de este lunes.