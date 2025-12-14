La alerta roja por lluvias se mantiene en Valencia hasta las 06.00 horas del lunes, cuando descenderá a naranja

Situación de alerta roja por lluvias extremas por el paso de la borrasca Emilia, en Paiporta, a 14 de diciembre de 2025, en Paiporta, Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El paso de la borrasca Emilia por la Comunitat Valenciana no ha dejado "ningún incidente relevante" durante este domingo y, de hecho, la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) es que a partir de las 06.00 horas del lunes se pueda disminuir el nivel de la alerta de rojo a naranja en el litoral norte y el interior norte de la provincia de Valencia, mientras que el litoral sur e interior sur de Valencia pasará directamente a amarillo.

Así lo ha señalado el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, en atención a medios tras la reunión de coordinación celebrada este domingo por la tarde en el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) en L'Eliana (Valencia), en la que han participado los organismos y agencias implicadas, para evaluar la situación a lo largo de las últimas horas.

Valderrama ha indicado que en el encuentro por parte de Aemet se ha información de la evolución de las previsiones y, ante esta situación, se mantiene la alerta nivel rojo en el litoral norte y litoral sur de la provincia de Valencia y el nivel naranja en el resto de la provincia de Valencia y en el litoral sur e interior sur de la provincia de Castellón y el litoral norte de Alicante.

El conseller ha puesto en valor "el comportamiento de la ciudadanía" a lo largo de este episodio, "como ya han demostrado en los otros recientes que hemos tenido en la Comunitat Valenciana, porque, como siempre decimos, es importante la autoprotección y la concienciación del ciudadano" en estos casos.

"Lo hemos podido visualizar en las carreteras, donde se ha reducido drásticamente la circulación de vehículos, con lo cual también nos garantiza una mayor seguridad", ha indicado.

De hecho, ha informado de que no se ha producido "ningún incidente relevante" durante este episodio de lluvias que va a continuar, ha avisado, a lo largo de la tarde de domingo y la madrugada del lunes, y ha adelantado que la predicción de Aemet recoge que a partir de las 06.00 horas se disminuirá el nivel de alerta de rojo a naranja en el litoral norte y el interior norte de Valencia, mientras el litoral sur e interior sur de Valencia pasará a amarillo.

Por su parte, en la provincia de Castellón, a las 00.00 horas del lunes estará activo el nivel naranja, hasta las 18.00 horas del lunes. "Esa es la predicción que nos ha trasladado Aemet y estaremos atentos en todo momento para transmitir la información adecuada a la ciudadanía", ha garantizado Valderrama.

SE MANTIENEN LAS RECOMENDACIONES

En cualquier caso, se mantienen las mismas recomendaciones de las últimas horas, esto es, no cruzar zonas inundables, mantenerse alejados de cauces y barrancos por si hay acumulación de lluvias en cualquier momento y estar "siempre atentos a toda la información".

En esta línea, ha subrayado la importancia de que la ciudadanía esté pendiente de las indicaciones tanto de sus responsables municipales como del Centro de Coordinación de Emergencias, así como que informen de "cualquier incidente o emergencia que pueda ocurrir" a través del 112.

También ha llamado a mantenerse informados por los medios de comunicación y los canales de comunicación oficiales (Twitter y App) del 112 CV, donde tienen "toda la información y recomendaciones de autoprotección ante cualquier situación que se pueda producir".