Alexandre Escrivà: "La segunda novela te afianza, es como decir 'he venido para quedarme'"

El autor valenciano regresa con 'El misterio Hannah Larson', un nuevo misterio en forma de "rompecabezas"

VALÈNCIA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El escritor valenciano Alexandre Escrivà (Tavernes de la Valldigna, Valencia, 1996) publica 'El misterio Hannah Larson', una nueva incursión en el género negro concebida modo de "rompecabezas" e historia "en capas". Se trata, tras su debut literario, 'El último caso de William Parker', de su segunda novela, un hito crucial para el autor: "Te afianza, hace que tu voz llegue más lejos, es como decir 'he venido para quedarme'".

Así lo ha aseverado Escrivà en una entrevista concedida a Europa Press para hablar de su última obra, que edita Alfaguara. Patrick Howard es un célebre periodista de 'true crime' que se suicida en directo durante el programa con más audiencia de Estados Unidos. La joven detective Alison Hess se enfrenta así a su primer caso y descubre que antes de morir Howard estaba escribiendo un libro sobre un famoso caso que quedó sin resolver.

Este es el punto de partida de una novela con la que el autor valenciano sigue su trayectoria en las letras, que incorporó hace unos pocos años a su otra gran pasión, la música. De hecho, cuando publicó su primer libro en 2023 se definió "como un músico que ha escrito una novela". Preguntado por cómo se autodenomina ahora responde entre risas: "como un músico que ha escrito dos novelas".

"La denominación de escritor aún me parece muy grande, aunque ya haya publicado dos novelas que están yendo bien y esté preparando al tercera. Prefiero ser prudente y que sea la gente la que me llame lo que quiera", razona.

En este sentido, comenta una anécdota con el escritor Juan Gómez Jurado. "Cuando iba a publicar la primera novela hablé con él le pedí un consejo, él me dio dos: el primero fue que no me obsesionara con los números y el segundo fue decirme que la novela importante es la segunda".

Alexandre Escrivà tuvo estas palabras presentes en todo el proceso de escritura de 'El misterio Hannah Larson' y, por ello, ha destacado el esfuerzo para intentar conseguir que "técnicamente sea mejor que la anterior".

"Alison Hess es el personaje más complejo que he creado hasta el momento y las distintas tramas están pensadas milimétricamente y con diálogos más elaborados. En general, creo que esta novela es más madura y me siento orgulloso del resultado", declara.

Sobre la eclosión del 'true crime', el autor señala que no le sorprende, dado que es un género "muy relacionado" con la novela negra. "Si la gente consume novela negra ¿por qué no va a consumir 'true crime'?", plantea.

En cuanto a la ambientación, si su primer volumen discurría en San Francisco, ahora viaja a Nueva York. "Son ciudades que no he visitado y a las que me gustaría ir, como una lista de deseos. Este mismo verano voy a visitar San Francisco y los lugares donde transcurre mi novela como si fuera un lector más, asó que Nueva York me queda pendiente", apunta.

Alexandre Escrivà cursó estudios superiores de música y ha sido miembro de numerosas formaciones, como la Joven Orquesta de la Generalitat Valenciana y la Joven Orquesta Nacional de España. Su

trabajo musical ha sido reconocido con importantes galardones, como el primer premio en el V International Music Competition Grand Piano in Palace de Rusia (2021) o el segundo premio en el International Music Competition 2019 Paris Grand Prize Virtuoso de Francia (2019).

Actualmente colabora con la Banda Municipal de Barcelona con la docencia, y, cumpliendo su sueño, se dedica a la escritura. 'El último caso de William Parker' (Alfaguara Negra, 2023) fue finalista del

Premio Morella Negra a un escritor novel.