Alfafar contará con una nueva biblioteca infantil para fomentar la lectura y la educación en la infancia

VALÈNCIA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Alfafar (Valencia) tendrá una nueva biblioteca infantil, un proyecto que ya es una realidad tras la adquisición, el pasado 1 de junio de 2026, del inmueble anexo a la Biblioteca Pública Llorenç Giménez, situado en la Placeta del Forn.

Se trata de un espacio de 140 metros cuadrados que permitirá ampliar las instalaciones actuales y habilitar una nueva zona específicamente destinada al público infantil y juvenil, "dando respuesta a una necesidad creciente del municipio", ha explicado el consistorio en un comunicado.

La concejala de Biblioteca y Archivo, Josefa Carreño Rodríguez, ha destacado la importancia de este proyecto para la ciudadanía: "La biblioteca se ha convertido en un espacio vivo, de encuentro y aprendizaje para muchas familias de Alfafar. Esta ampliación nos permitirá ofrecer un servicio más completo, más accesible y adaptado a las necesidades de nuestros niños y niñas".

En los últimos años, la Biblioteca Pública Llorenç Giménez ha experimentado un notable aumento en la afluencia de usuarios y lectoras y lectores, lo que había limitado el espacio infantil a una zona destinada principalmente a libros y cuentos. Esto dificultaba la realización de actividades como cuentacuentos, talleres de lectura y escritura, manualidades o juegos educativos.

Con esta ampliación, el nuevo espacio permitirá la creación de diferentes áreas adaptadas a todas las edades del ciclo infantil y adolescente, con el objetivo de fomentar la lectura, el aprendizaje y el desarrollo de habilidades desde edades tempranas.

El alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, ha subrayado el valor estratégico de esta inversión: "Invertir en cultura y educación es invertir en el futuro de Alfafar. Esta nueva biblioteca infantil será un espacio de oportunidades, crecimiento y desarrollo para nuestros niños, niñas y jóvenes, además de un punto de encuentro para las familias".

La adquisición del inmueble ha supuesto una inversión de 80.386,59 euros y tanto esta compra como el futuro proyecto y ejecución de las obras serán financiados íntegramente con cargo a la Diputació Provincial de València.