Alfondeguilla dedicará una calle a Moncofa por su acogida durante el incendio de la Serra d'Espadà

Evacuados de Alfondeguilla en Moncofa - AYUNTAMIENTO ALFONDEGUILLA

CASTELLÓ, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La localidad castellonense de Alfondeguilla dedicará una calle a la población de Moncofa en "agradecimiento por su acogida" durante la evacuación del incendio forestal que se declaró el pasado 25 de julio y que ha arrasado gran parte de la Serra d'Espadà.

Así lo ha acordado el pleno municipal de Alfondeguilla en sesión extraordinaria este jueves, después de que todos los grupos hayan aprobado una declaración institucional para que la calle Herrero Tejedor pase a llamarse 'Calle Moncofa'.

Con esta medida, la corporación municipal "reafirma el reconocimiento eterno hacia la localidad vecina por encarnar los valores de hospitalidad y concordia durante la emergencia", explica el consistorio.

El alcalde de Alfondeguilla, Salvador Ventura, ha explicado que este gesto es "el reconocimiento eterno de Alfondeguilla hacia la localidad vecina de Moncofa por encarnar los valores de hospitalidad y concordia durante la emergencia del grave incendio forestal que obligó a todos los vecinos de Alfondeguilla a dejar sus casas".

A las 20.05 horas, el sábado 25 de julio, los vecinos de Alfondeguilla recibieron en sus teléfonos móviles la Alerta de Protección Civil que, con motivo del incendio forestal de la Vall d'Uixó, se ordenaba la evacuación.

Inmediatamente, el Ayuntamiento de Alfondeguilla publicaba un bando para que la población abandonara el municipio de manera ordenada y que aquellos que no tuvieran lugar donde alojarse, debían desplazarse al Polifuncional de Moncofa.

"Durante seis días el Polifuncional de Moncofa se convirtió en nuestra segunda casa", ha explicado Ventura. "Allí encontramos, de la mano de su alcalde Wences Alós Valls, voluntarios, vecinos, Protección Civil, Policía Local y Cruz Roja el calor necesario para afrontar unos momentos duros de enorme incertidumbre".

"Nos brindaron un refugio seguro, alimento, atención médica y, sobre todo, una empatía y un trato humano insuperables que jamás podremos agradecer lo suficiente. Moncofa nos demostró con hechos el verdadero significado de la solidaridad entre pueblos cuando más lo necesitábamos", ha asegurado Ventura.

"COMPORTAMIENTO EJEMPLAR"

El Ayuntamiento de Alfondeguilla ha mostrado un "sincero y enérgico" agradecimiento a los cuerpos de bomberos, brigadas forestales, servicios de emergencias, fuerzas y cuerpos de seguridad, personal sanitario y Protección Civil, cuya valentía y trabajo incansable han sido fundamentales para evitar daños personales mayores.

El reconocimiento se ha extendido también a las administraciones públicas que aportaron medios humanos y técnicos con celeridad.

Asimismo, la declaración pone en valor el comportamiento ejemplar, la solidaridad y la entereza de la ciudadanía, destacando la colaboración y el respeto a las directrices de las autoridades durante los días que duró la evacuación como muestra de la fortaleza y unidad del pueblo.