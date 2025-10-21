Alicante acoge un homenaje a los "grandes himnos" de los 80 y 90 con La Guardia y La Frontera

Archivo - El grupo La Guardia actúa en el concierto Locos por la Música, en el Estadio Santiago Bernabéu, a 26 de abril de 2024, en Madrid (España) - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Festival Aquellos Maravillosos Años (AMA) llega el próximo 8 de noviembre a El Muelle Live, ubicado en el Puerto de Alicante, en un día "cargado de nostalgia y diversión", con un "homenaje" a la música y los "grandes himnos" de los años 80 y 90, con conciertos en directo de La Frontera, La Guardia y Javier Ojeda, de Danza Invisible.

Junto a ellos estarán los DJ Valentin Berenguer, Manolo Monge, VideoDJ Ralph, Marcos Amorós y Jorge Morales, quienes "rememorarán" estas creaciones "que hicieron bailar a toda una generación", según ha destacado la organización del evento en un comunicado.

Asimismo, esta propuesta musical y audiovisual busca "convertirse en un auténtico viaje en el tiempo, donde cada canción será un reencuentro con los mejores momentos de juventud en una gran fiesta, una velada para revivir los grandes himnos de aquellas décadas y volver a disfrutarlos en directo como la primera vez".

El cartel reúne a tres de las bandas "más emblemáticas" del 'pop-rock' español. Por un lado, La Guardia, que "marcó a toda una generación" con "himnos" como 'Cuando brille el sol' o 'Mil calles llevan hacia ti'.

Por otro lado, La Frontera, con su "inconfundible sonido fronterizo", con canciones como 'El límite' o 'Judas el miserable'. Y por último, Javier Ojeda, la voz de Danza Invisible, que "traerá de vuelta la energía" con temas como 'Sabor de amor' o 'Sin aliento'.

Además, el entorno de El Muelle Live contará con sus espacios al aire libre, con una zona gastronómica y con el mar Mediterráneo y el Castillo de Santa Bárbara como "telón de fondo". Según la organización del evento, este "no es solo un concierto", sino "una fiesta para volver a sentir, cantar y disfrutar juntos de la música que nunca pasa de moda".