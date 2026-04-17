Alicante acoge la segunda edición de 'Alacroqueta' con la meta de vender más de 150.000 croquetas

El campeonato 'Alacroqueta' de Alicante - AYUNTAMIENTO ALICANTE

ALICANTE 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Alicante acoge la segunda edición del festival 'Alacroqueta' hasta el próximo domingo, 19 de abril, en la plaza de Séneca, con una meta vender más de 150.000 croquetas. Este campeonato cuenta con 14 propuestas de restaurantes alicantinos que compiten por el título de mejor croqueta de Alicante, según ha informado el consistorio en un comunicado.

La concejala de Hostelería, Lidia López, acudió a la inauguración el miércoles, día que arrancó la nueva cita gastronómica, y destacó "el alto nivel de este año" con propuestas "muy innovadoras y creativas llenas de sabor y calidad".

Todas las personas que acudan al festival podrán elegir a los tres ganadores de 'Alacroqueta' y será el domingo, a las 15 horas, cuando se desvelará quién se lleva el título de esta edición.

La votación es individual y se puede realizar con la consumición de la croqueta. Al pagar se les entregará un QR que les llevará a una web donde podrán realizar su voto valorando la presentación, sabor y textura.

Alicante Street Style y Alacant Street Market, con Elena Vidal y Rafa Baeza, son los creadores de este formato impulsado con la colaboración del Ayuntamiento de Alicante, y convertido ya en un referente provincial y nacional gastronómico que se celebrará este año en otras ciudades de la provincia de Alicante con sus cocineros y restaurantes locales.

Los restaurantes que participan con 14 propuestas son: El Camello, Grupo Montoro, La Taberna del Gourmet, Samana, Ditaly, De Pizzeo, Cheos, Distópico, La Favorita, Donde Nakiss, Brasad'or, Vicbros, Santabar y Da Nené. La oferta se complementa con dos puntos dulces de tartas de queso de Gozo y helados de Borgonesse, y también con bocadillos que estarán fuera de concurso. Asimismo hay dos croquetas sin gluten de Donde Nakiss y Distópico con el sello de garantía de la Asociación de Celiacos de la Comunidad Valenciana (ACECOVA).

Los restaurantes venderán sus propuestas en packs de tres croquetas a un precio de seis euros, dos euros por pieza. En la primera edición se vendieron más de 80.000 croquetas. El horario del festival los días, viernes y sábado, es de 12 a 00 horas, y el domingo, de 12 a 23 horas. La croqueta que más puntuación obtenga al final del festival será la ganadora del concurso.