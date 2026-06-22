Alicante activa el 1 de julio el plan de choque de limpieza

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ALICANTE, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante prevé que el plan de choque de limpieza, que el equipo de gobierno del PP pactó con Vox y que el alcalde 'popular' Luis Barcala anunció en el último debate del estado de la ciudad, entre en vigor el próximo 1 de julio.

Según fuentes municipales, la junta de gobierno, en una sesión extraordinaria, ha aprobado este lunes el tercer modificado del contrato de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos por 5.641.395,85 euros, para el "refuerzo" del servicio "en barrios y fines de semana".

Esta modificación se suma a dos anteriores por 5.062.500, para refuerzo de la recogida de poda y escombros, y por 7.205.961,70, para la puesta en marcha del plan de ecoparques, que elevan el contrato general adjudicado a Netial, la unión temperal de empresas (UTE) que forman Prezero España SAU y FCC Medio Ambiente SA, "hasta los 377.474.995,38 euros para el periodo comprendido entre 2023 a 2031".

Así, el ejecutivo de Barcala ha defendido que "cumple" con "el compromiso anunciado" para la adopción de un plan de choque, "en acuerdo con el grupo municipal Vox", e implementa "el contrato para atender las reivindicaciones de la plantilla de trabajar cinco días y descansar dos".

El nuevo paquete incluye la incorporación de 22 nuevos vehículos, "en gran parte con sistemas de hidrolimpieza", que se incorporarán para complementar el servicio ordinario, "al que se añadirá un incremento de la plantilla de entre 120 y 130 puestos de trabajo", según el gobierno municipal.

Este anuncio del Ayuntamiento de Alicante llega después de que la semana pasada el comité de empresa de Netial confirmara que se iba a desconvocar la huelga de limpieza prevista durante las fiestas de Fogueres de Sant Joan. Fuentes de este órgano de representación de los trabajadores agradecieron la "intervención" del concejal de Limpieza, Rafael Alemañ, del PP.

"MEJORA"

Sobre estas novedades, el edil ha señalado: "Completamos una mejora del contrato por casi 18 millones de euros en tres modificados dirigidos a reforzar la recogida de escombros y poda en las partidas rurales, la puesta en marcha del plan de ecoparques (con la puesta en marcha del segundo en Villafranqueza) y, ahora con el tercero, reforzamos la plantilla con más personal y equipos de limpieza con el objetivo de mejorar el servicio diario y, sobre todo, de fines de semana".

"Mejoramos en barrido manual con apoyo de vehículos con hidrolimpieza especialmente en los barrios y zonas de gran afluencia de personas, además de prestar especial atención a las islas de contenedores, plazas y zonas de juegos infantiles y de calistenia", ha aseverado.

Según ha remarcado Alemañ, "el objetivo es mantener el estado de limpieza por más tiempo a lo largo del día, acortar el tiempo de respuesta para eliminar suciedad y reforzar los servicios durante el fin de semana".

BARRIDO MANUAL

Desde el consistorio han indicado que la reorganización prevista "permitirá reforzar a partir del 1 de julio el barrido manual complementario al ordinario de lunes a viernes y fines de semana con hasta 33 equipos nuevos de limpieza dotados con vehículos equipados con sistemas de hidrolimpieza, además de para repaso de plazas y zonas de juegos infantiles y de calistenia". También "se ampliará el servicio de revisión de islas de contenedores a las tardes y fines de semana".

Concretamente, según el gobierno municipal, "se duplicará el servicio de barrido manual motorizado con vehículo auxiliar con hidrolimpiadora, que actualmente se realiza en los barrios con seis equipos de limpieza y que pasará a 12, mientras que en el centro se incorporarán tres equipos de repaso a partir del mediodía, una vez finalicen su recorrido los barrenderos del servicio ordinario".

La "reorganización" prevista "permitirá incrementar el servicio de barrido manual los fines de semana" y, concretamente, "los sábados por la tarde, la mañana del domingo y los lunes por la tarde". Para atender esta "mejora" en los barrios, se destinarán seis equipos de vehículo polivalente con hidrolimpiador el sábado y domingo por la mañana, intercalado en las zonas donde haya barrido manual ordinario. En la zona centro serán tres los equipos nuevos para el sábado por la tarde y domingo en horario de mañana o tarde, "como requiera el servicio".

BARRIOS

Desde el Ayuntamiento han apuntado que igualmente "se reforzará la limpieza de las plazas de los barrios en domingos con seis equipos durante todo el año, ya que actualmente solo se implementan en verano". Además, se va a incrementar "en un equipo adicional a los tres vehículos existentes actualmente para refuerzo de la limpieza de juegos infantiles y de calistenia".

El trabajo de hidrolimpieza de los exteriores de las islas de contenedores también "se verá mejorado" con otros dos equipos, al tiempo que se van a incorporar otros seis "para limpieza de manchas en viarios".

Finalmente, se ampliará el servicio de repaso de los entornos de las islas de contenedores, que actualmente se realiza hasta las 14.00 horas, y que con este plan de choque se reforzará "el turno de tarde de lunes a viernes, aumentando con cuatro equipos adicionales dotados de camión con plataforma basculante, al tiempo que se mantendrá durante los sábados y domingos en los mismos horarios de mañana y tarde".

El jefe del Servicio de Limpieza, Manuel Marco, ya explicó durante la presentación del nuevo dispositivo que con este tercer modificado se van a incorporar 22 nuevos vehículos a estas tareas, seis eléctricos con caja de recogida y equipo de hidrolimpieza, otras seis de gasolina con las mismas características con mayor autonomía, seis furgones con equipos de hidrolimpieza de amplio rango y cuatro camiones con caja para repaso de las islas de contenedores y recogida de enseres y voluminosos. Para estos equipos, se habilitarán 24 puestos de trabajo, que en empleos fijos y parciales de fin de semana podrían rondar los 40.

Según el consistorio, "el refuerzo de personal previsto dentro esta reorganización del servicio superará los 120 puestos de trabajo, dirigido a implementar la limpieza diaria o casi diaria en los barrios, así como reforzar los fines de semana en zonas de gran afluencia para disponer de la misma limpieza que entre semana".