Alicante alcanza su mejor dato histórico de ocupación turística en 2025 con un 79%, según APHA

ALICANTE, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante ha destacado que el turismo en la ciudad ha logrado su mejor dato histórico en 2025 con un 79 por ciento de ocupación media según los datos aportados por la Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Alicante (APHA) al Patronato de Turismo Alicante City&Beach.

La portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, Cristina Cutanda, ha señalado que en diciembre los alojamientos se han situado cuatro puntos "por encima de lo esperado" y ha alcanzado una media del 60%, el "mejor dato" registrado hasta la fecha.

Así lo ha manifestado la edil 'popular' en la rueda de prensa tras la junta de gobierno, en la que ha subrayado que se han vuelto a superar las previsiones turísticas y la ocupación de alojamientos de la ciudad durante las fiestas navideñas, que han superado el 90% en días como Nochevieja.

Por su parte, la concejala de Turismo, Ana Poquet, ha señalado que estas cifras demuestran "el gran momento que vive el turismo" en Alicante y ha resaltado que el gobierno local ha conseguido "desestacionalizar" con "un gran tirón" de la Navidad y de Alicante Capital Española de la Gastronomía 2025, según ha indicado el consistorio en un comunicado.

En este sentido, Poquet ha apuntado que este año ha sido "espectacular" y ha asegurado que van a seguir trabajando para que el crecimiento sea "sostenido y sostenible en el tiempo", ya que "esa es la fórmula para que la ciudad se beneficie del éxito de que tantas personas, especialmente extranjeros, quieran venir a pasar unos días".

También ha valorado "positivamente" el "esfuerzo y trabajo continuo" del sector turístico, tanto alojamientos como hostelería, para que los visitantes disfruten de una oferta de "calidad" que junto a los productos segmentados posicionan a la ciudad en un destino "cada vez más atractivo".

Por otro lado, el turismo de cruceros también ha batido cifras de récord, según el Ayuntamiento, con 103 escalas y más de 250.000 cruceristas en 2025 y la previsión en 2026, tras el anuncio de Costa Cruceros de establecerse en la ciudad como puerto base, es de alcanzar los 320.000.

En este sentido, Cutanda ha recalcado que las previsiones turísticas para 2026 son "muy buenas", ya que están confirmadas un total de 113 escalas de cruceros en el Puerto de Alicante.

BALANCE DE LA NAVIDAD

La portavoz del equipo de gobierno también ha hecho un balance de la Navidad, en el que ha indicado que hasta un total de 55.000 personas salieron a la calle a disfrutar de la Cabalgata de los Reyes Magos, que transcurrió "con total normalidad".

Y ha agradecido al comercio local que esté "siempre al pie del cañón", al tiempo que ha remarcado que el aumentado un 5% de las ventas durante las festividades navideñas de este año.