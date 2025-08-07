Alicante "avanza" en el nuevo contrato de mantenimiento de aceras, plazas y espacios públicos

ALICANTE, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante ha indicado un "avance" en la adjudicación del nuevo contrato de mantenimiento de aceras, plazas y espacios públicos, que se duplica con respecto al anterior, para alcanzar los ocho millones de euros.

La mercantil ACSA Obras e Infraestructuras ha presentado la oferta "mejor valorada por los técnicos" y también la "mejor oferta económica", si bien deberá justificarla, al ser "anormalmente baja", según ha informado el Ayuntamiento de Alicante en un comunicado.

Por su parte, la edil de Infraestructuras, Cristina García, ha resaltado la "importancia" que el Ayuntamiento da a este contrato, en el que "dobla su aportación económica con el objetivo de poder prestar un servicio más rápido, eficiente y dimensionado a las necesidades de la ciudad".

En este contexto, el anterior contrato se adjudicó por 4,1 millones de euros, mientras que el que ahora se tramita prevé un montante máximo de ocho millones para prestar el servicio los próximos cuatro años, con la posibilidad de uno más de prórroga.

Este servicio se cubre mediante un contrato mixto de obra y servicio para llevar a cabo las actuaciones de mantenimiento y reparación de aceras, pavimentos en plazas, espacios públicos y demás elementos complementarios de las vías públicas municipales.

MANTENIMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA

Los trabajos consistirán en la "subsanación de deficiencias" en estos espacios, así como en los diferentes elementos complementarios estructurales y ornamentales de la vía pública, al tiempo que prevé "mejorar las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados".

Por otro lado, las incidencias "de carácter menor", como una arqueta rota, un bordillo suelto o un pequeño tramo de acera deteriorado, que no requieran de estudio, diseño y valoración previa, podrán ser iniciadas "en menos de 24 horas".

De este modo, el pliego incluye que la adjudicataria deberá disponer de los equipos necesarios para atender las órdenes de trabajo todos los días de la semana, además de contar "siempre" con seis equipos activos con el equipamiento de vehículo, herramienta y pequeña maquinaria para los quehaceres diarios.

Además, se determinará el grado de afectación a la seguridad de la vía pública de la deficiencia detectada y, en función del mismo, se deberá subsanar en distintos plazos que van desde las cuatro horas hasta los 15 días.