Alicante y Castellón lideran la compraventa de viviendas por habitante en España durante 2025, según registradores

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VALÈNCIA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Alicante cerró 2025 como la primera provincia española en compraventa de viviendas en relación a su población, ya que por cada mil habitantes se registraron 25,86 operaciones inmobiliarias, según el Anuario Inmobiliario 2025 del Colegio de Registradores de España.

El segundo lugar lo ocupó Castellón, con una cuota de 22,61, mientras Valencia aparece en la vigésimo cuarta posición con una cuota de 14,63.

De esta forma, las tres provincias valencianas se situaron por encima de la media nacional, que fue del 14,27 operaciones por cada mil habitantes.

En términos absolutos, la Comunitat Valenciana fue tercera en la clasificación autonómica con las 108.608 transacciones contabilizadas, que arrojan un incremento de casi un 5% con respecto al año anterior. De ellas, 18.439 correspondieron a vivienda nueva, mientras el grueso principal (90.169) tuvo como protagonista a la vivienda usada.

Solo Andalucía, con 141.284 operaciones, y Cataluña, con 112.105, superaron a la Comunitat Valenciana en este apartado, mientras Madrid ocupó la cuarta posición a cierta distancia, con un total de 81.484 transacciones.

Por provincias, Alicante se situó tercera en números totales (53.385 compraventas) y Valencia cuarta (40.839), mientras Castellón apuntaba 14.384 operaciones.

En toda España, la compraventa de viviendas alcanzó un avance considerable, al crecer un 10,7% en relación a 2024 hasta alcanzar las 705.357 operaciones, nuevo máximo desde el año 2007.

EL PRECIO POR METRO CUADRADO SUBE UN 10,6%

El precio medio por metro cuadrado de vivienda creció un 10,6% en la Comunitat Valenciana hasta situarse en 1.813 euros, el noveno más elevado de España. Son 470 euros menos que la media española, que con 2.284 euros/m 2 ha alcanzado su máximo histórico.

Mientras en España el precio por m2 crecía a razón del 9,5% (en 2024 subió un 6,3%), Alicante subía un 11,7% (2.074 euros/m2), Castellón un 4,6% (1.281 euros/m2) y Valencia un 11,9% (1.649 euros/m2).

Por lo que respecta al precio medio por vivienda, este fue de 214.581 euros en España, nuevo máximo histórico, con un incremento del 8,2% con respecto al ejercicio anterior. La Comunitat Valenciana presenta el décimo precio por vivienda más costoso, con 171.761 euros y una subida del 9,4%.

En España, el 12% de las compraventas efectuadas por extranjeros alcanzaron un importe igual o superior a los 500.000 euros, máximo histórico, mientras en la Comunitat Valenciana este porcentaje fue del 6,56%.

LA ACCESIBILIDAD A LA VIVIENDA EMPEORA

Los indicadores de accesibilidad a la vivienda mostraron un nuevo deterioro durante 2025, a pesar de aumentar el período medio de contratación del crédito un 2,7% en España hasta llegar a los 25,4 años.

La cuota hipotecaria mensual media por vivienda fue de 769 euros en España tras subir un 4,2%, con un porcentaje con respecto al coste salarial del 32,67% (+0,31%).

En la Comunitat Valenciana esta cuota fue algo menor (619,3 euros), la novena cuantía más baja, con un porcentaje con respecto al coste salarial del 29'31% (+0,54%). La duración de los créditos hipotecarios sobre vivienda quedó fijada en 24,9 años en la Comunitat Valenciana, ligeramente por debajo de la media española, pero con un incremento del 3,8% frente a 2024.

El 63,60% de estos créditos incluyeron un tipo de interés fijo, casi cuatro puntos por debajo de la media registrada en el conjunto del territorio nacional. En cuanto al endeudamiento hipotecario medio por vivienda, el importe medio de los nuevos créditos hipotecarios contratados en España creció un 10,2%, situándose en 163.612 euros, su cota máxima desde que se tienen datos.

Todas las autonomías vieron crecer su endeudamiento, entre ellas la Comunitat Valenciana, que situó el endeudamiento medio por vivienda en 128.330 euros, 35.282 menos que la media nacional aunque con un crecimiento del 13,7%. Se trata del décimo importe más alto de España.

COMPRADORES EXTRANJEROS

El año 2025 trajo consigo un cambio en la nacionalidad principal de los compradores extranjeros de viviendas en la Comunitat Valenciana, al desbancar Países Bajos al Reino Unido como primer país comprador. Esta circunstancia rompe la habitual hegemonía del país anglosajón, que pasó a ocupar la segunda posición, seguido de Bélgica, Polonia, Ucrania y Alemania.

La demanda extranjera de vivienda en la Comunitat Valenciana duplicó de nuevo a la media nacional. Mientras en España el porcentaje de compra extranjera se situaba en el 13,82%, a cierta distancia del máximo histórico del 14,98% alcanzado en 2023, en la Comunitat Valenciana ha pasado a ser del 27,65%.

Solo Baleares ha superado a la Comunitat Valenciana en demanda extranjera, mientras por detrás aparecen Canarias, Murcia, Cataluña y Andalucía. Un año más, Alicante ha repetido como la provincia española con más compra por parte de ciudadanos extranjeros (43,29%), seguida en este caso de Málaga, Santa Cruz de Tenerife, Islas Baleares y Girona.

Con estos datos, no es de extrañar que la Comunitat Valenciana sea la segunda autonomía con mayor porcentaje de hipotecas a cargo de extranjeros.

LAS HIPOTECAS CRECEN UN 21,13%

El año 2025 cerró con una subida del 14,5% en el número de hipotecas sobre vivienda contratadas en España, con un total de 498.500 (63.000 más que en 2024). La Comunitat Valenciana sumó 60.126 hipotecas, lo que la sitúa en cuarto lugar de la clasificación autonómica tras Andalucía, Cataluña y Madrid, con un crecimiento del 21,13% respecto al ejercicio anterior. Entre estas cuatro comunidades suman el 63,6% del total de hipotecas contabilizadas en España.

Valencia inscribió 28.740 hipotecas (tercera provincia española en números absolutos), Alicante fue quinta con 23.421 y Castellón contabilizó 7.965 (vigésima provincia). Todas las comunidades autónomas excepto Madrid arrojaron subidas.

CERTIFICACIONES Y DACIONES

Las 2.467 certificaciones de vivienda por ejecución de hipoteca y las 353 daciones en pago convierten a la Comunitat Valenciana en la tercera y primera autonomía en estos dos capítulos.

Durante el año pasado se registraron en toda España 14.786 certificaciones y 1.849 daciones, con subidas anuales del 17,9% y 11,9%, respectivamente. En el caso de las certificaciones, entre las tres primeras autonomías en números (Andalucía, Cataluña y Comunitat Valenciana) representan más del 60% del total de certificaciones registradas en todo el país.