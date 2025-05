Alicante conmemora el 87º aniversario del bombardeo en el Mercado Central durante la Guerra Civil

ALICANTE 25 May. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Alicante ha conmemorado este domingo el 87º aniversario del bombardeo en el Mercado Central por la aviación fascista, en plena Guerra Civil, en el que murieron más de 300 personas y un millar resultaron heridas, y ha hecho un llamamiento a "trabajar por la paz, sin partidismos ni exclusiones".

Así lo ha indicado el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, en un acto, organizado por la concejalía de Cultura en la plaza del 25 de Mayo, al que han asistido miembros del equipo de gobierno; el cónsul de Italia, Danilo Angelini; el jefe del departamento municipal de Memoria, Pablo Rosser, representantes de la Asociación de Comerciantes de Mercados Municipales y vecinos del Mercado Central, según ha indicado el consistorio en un comunicado.

Durante su intervención, el primer edil ha señalado que "un 25 de mayo de 1938, Alicante sufrió el ataque aéreo con mayor número de víctimas de toda la Guerra Civil": "90 bombas lanzadas por la aviación fascista italiana hacia el mediodía, con un mercado abarrotado porque había llegado una abundante captura de sardina, algo nada habitual, causaron esta masacre".

"Hoy es 25 de abril, la misma hora, el mismo sitio. Y queremos recordar con dolor y respeto a los 300 alicantinos, hombre, mujeres y niños, a los que les arrebataron la vida, y a los más de mil que resultaron heridos", ha subrayado.

Barcala ha destacado que "el Ayuntamiento de Alicante, el de todos, el que representa a todos los alicantinos, hace así, un año más, este merecido homenaje, este recordatorio y llamada a la reflexión para comprometernos a trabajar por la paz y en defensa de los inocentes que pagan las consecuencias de las guerras y los conflictos".

"Y hacemos esta reflexión, sin exclusiones, sin partidismos, sin hacer ningún uso de lo que es la memoria de todos. Porque la tragedia, lo fue de todos; porque el recuerdo, es de todos; porque la memoria, es de todos; porque el dolor a todos alcanzó; y porque la responsabilidad de que no vuelva a suceder es de todos. Y sin todos no será nada de ello posible", ha afirmado, al tiempo que ha agregado que "quien se trate de apropiar y capitalizar el dolor por todos sufrido, siembra la semilla para seguir sufriendo, porque no se puede construir un futuro en paz desde el odio".

El alcalde ha finalizado su intervención con la lectura del poema de Miguel Hernández 'Tristes Guerras' y se ha guardado un minuto de silencio por todos los asistentes. A continuación, se ha realizado una ofrenda de flores ante el memorial de las víctimas situado ante la puerta del Mercado Central.

Un cuarteto de viento de alumnos del Conservatorio Superior Música Óscar Esplá ha interpretado la pieza 'Prima Luce', de Sixto Herrero al inicio del acto y 'Nana y el Paño Moruno' (Canciones populares españolas), de Manuel de Falla durante la ofrenda floral y como colofón al acto de homenaje a las víctimas del bombardeo.