Alicante defiende por segunda vez consecutiva su candidatura a Capital Europea de la Innovación - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Alicante ha defendido por segunda vez consecutiva ante el jurado de la Comisión Europea (CE) y durante cerca de una hora su candidatura a ser Capital Europea de la Innovación, han informado fuentes municipales en un comunicado este lunes.

De este modo, la capital de la provincia se enfrenta a las otras cinco semifinalistas, que son Madrid, València, Manchester (Reino Unido), Montpellier (Francia) y Tallín (Estonia).

La reunión con el jurado por vía telemática se ha desarrollado desde la sala de conferencias de la Concejalía de Innovación y ha permitido poner en valor "avances" en materia de innovación en la ciudad y su entorno de influencia.

También defender la posición de Alicante como "la ciudad de tamaño medio ideal como laboratorio urbano para poner en práctica soluciones innovadoras dirigidas a la mejora de la sostenibilidad y la calidad de vida".

El equipo de diez personas que ha participado en la reunión de defensa de la candidatura, de forma presencial o telemática, ha estado encabezada por el alcalde de Alicante, Luis Barcala, y la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marian Cano.

También han estado Nuria Oliver, directora científica de la Fundación Ellis; el director del Parque Científico de la Universidad de Alicante (UA), Esteban Pelayo; el responsable de Innovación de Aguas de Alicante, Ignacio Casals; la directora de la Fundación Universidad Miguel Hernández (UMH), Tonia Salinas; el director de Innovación y de la EGM de Atalayas, Juan Carlos del Río; la directora de programación de Alicante Futura, Elena Gomis; la gerente de Impulsalicante, Elisa Díaz, y la cofundadora de Mediterranean Algae, Silvia Antón.

Además, han asistido como oyentes la concejala de Empleo y Fomento, Mari Carmen de España, y el edil de Planes Estratégicos y Proyectos Europeos, Luis Morata, además del director general de Empleo, Fomento Empresarial y Nueva Economía, Vicente Seguí.

BARCALA: "ALICANTE JUEGA EN LA PRIMERA LIGA"

Barcala ha puesto de relieve al finalizar la defensa que "Alicante juega en la primera liga de la innovación en Europa" al defender por segundo año consecutivo su candidatura entre las seis ciudades semifinalistas a ser Capital Europea de la Innovación. También se ha referido a que, en esta edición, se presenta con el respaldo de la provincia y todo el eje funcional Alicante-Elche y la comarca de L'Alacantí.

Según las mismas fuentes, la defensa de la candidatura ha repasado todos los proyectos y cifras que arroja el trabajo en materia de innovación impulsado en Alicante en los últimos años, "especialmente, desde la aprobación de la estrategia en innovación municipal, Alicante Futura".

Los defensores han hecho hincapié, en esta ocasión, en "el potencial de Alicante como laboratorio urbano donde poner en práctica soluciones innovadoras en materia de gobernabilidad y servicios públicos".