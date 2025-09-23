Alicante estudia cobrar entrada del Castillo de Santa Bárbara a turistas, "no a los alicantinos"

Archivo - Visitantes en el Castillo de Santa Bárbara de Alicante - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante estudia cobrar entrada al Castillo de Santa Bárbara a los turistas que visiten la ciudad y "no a los alicantinos" para que quienes acudan "de fuera" a contemplar este monumento "participen económicamente" y, de esta forma, el consistorio pueda realizar actuaciones como sufragar reparaciones sin coste para los residentes en el municipio.

Así lo ha indicado la portavoz del ejecutivo del PP, Cristina Cutanda, en la rueda de prensa tras la junta de gobierno local de este martes, en la que ha negado que el consistorio que dirige el alcalde Luis Barcala sea partidario de cobrar a los vecinos dicha entrada, en respuesta a las acusaciones vertidas por EU-Podem.

"Sorprende que la izquierda utilice un informe que nosotros dimos en aras de la transparencia de este gobierno y no sé de dónde se han sacado que este equipo va a cobrar a los alicantinos por subir al castillo, porque no lo pone en ningún lado", ha aseverado.

En este sentido, ha reiterado su posicionamiento: "Estamos trabajando para que los turistas paguen y los alicantinos no, pero en ningún momento hemos dicho que vamos a cobrar a los alicantinos por subir al castillo".

Preguntada por qué opciones puede haber para lograr esa fórmula, Cutanda ha afirmado que el equipo de gobierno está "estudiando todas las vías" que existen para ello. "No queremos que los alicantinos paguen por subir al castillo", ha insistido.

La portavoz municipal ha recordado que el equipo de gobierno es el que confecciona los presupuestos municipales y el que determina las cuentas en función de lo que considera "prioritario", por lo que si el dinero ingresado se quiere destinar al Castillo de Santa Bárbara, "se hará constar en la partida" correspondiente, según ha sostenido.

"Todos los informes técnicos que se realizan en este ayuntamiento son vinculantes. No obstante, nosotros estamos estudiando las fórmulas para poder hacer que los alicantinos no paguen por subir al castillo", ha afirmado.