Alicante fija como festivos locales para 2026 el 16 de abril (Santa Faz) y el 23 de junio en Fogueres

ALICANTE 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante ha fijado como festivos locales para 2026 el jueves 16 de abril, día de celebración de la festividad de Santa Faz, y el martes 23 de junio, en Fogueres, considerada Fiesta Oficial de la ciudad, Fiestas de Interés Turístico Internacional desde 1983 y declaradas Bien de Interés Cultural Inmaterial en 2024 por la Generalitat Valenciana. La propuesta será debatida en el pleno del mes de septiembre.

El 24 de junio, día de San Juan, seguirá teniendo la consideración de fiesta autonómica, según el calendario aprobado por el Consell de la Generalitat Valenciana, que tiene en cuenta la resolución de Les Corts sobre la declaración como festividad de las Fogueres de Sant Joan en el conjunto de la comunidad, según ha informado el consistorio en un comunicado.

La edil de Fiestas, Cristina Cutanda, ha señalado que "el día de la Peregrina es el de mayor devoción del calendario alicantino". "A él se suma el 23 de junio, que unido al día de San Juan supone que haya dos días consecutivos de celebración en Fogueres", ha agregado.

En la misma línea, la concejala ha destacado que estos días "son ocasiones excepcionales para que los alicantinos y visitantes puedan disfrutar de dos de las tradiciones de la ciudad".

Además del 16 de abril y el 23 y 24 de junio, el calendario de 2026 se completa en Alicante con las festividades del 1 y 6 de enero, el 19 de marzo, el 3 y 6 de abril, el 1 de mayo, el 15 de agosto, el 9 y 12 de octubre y el 8 y 25 de diciembre.

En esta relación no figuran, con respecto a este año, las celebraciones de Todos los Santos, el 1 de noviembre, y el Día de la Constitución, el 6 de diciembre, al coincidir ambas en domingo el próximo año. Así, 2026 tendrá un total de 14 días festivos en la ciudad de Alicante.