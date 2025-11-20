Alicante Futura Summit despliega proyectos para situar la ciudad "a la vanguardia en innovación"

ALICANTE, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La tercera edición de Alicante Futura Summit ha desplegado proyectos para situar a la capital alicantina "a la vanguardia en innovación". La cita se ha desarrollado en el Parque Científico de la Universidad de Alicante (UA) y la ha organizado la Agencia Local de Desarrollo del Ayuntamiento de Alicante (Impulsalicante). En este encuentro anual se reúnen empresas, emprendedores, inversores y administraciones.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha señalado en la sesión de apertura que este evento "recoge" la "estrategia del Ayuntamiento de Alicante para posicionar nuestra ciudad como referencia en innovación".

"Empezamos hace más de siete años con el objetivo claro de convertir Alicante como un polo de atracción, en capital de la innovación y de la tecnología en el Mediterráneo. Y era importante también poner el foco de esta estrategia en el Parque Científico y en esta Universidad donde se genera el talento y donde tenemos que colaborar en el apoyo a los emprendedores e innovadores locales para que sus proyectos alcancen el éxito y la excelencia", ha apuntado, según recoge el consistorio en un comunicado.

El primer edil ha resaltado, igualmente, "la atracción que ejerce Alicante a nivel internacional con la visita de una delegación de empresarios chinos a la ciudad y que entre otros lugares haya visitado el Parque Científico buscando nuevas oportunidades en sectores como el de las nuevas tecnologías y la innovación".

"Vamos recogiendo aquello que empezamos hace siete años facilitando que nuevas empresas se desarrollen e inviertan en Alicante, generando empleo, generando datos esperanzadores y una tendencia al alta situándonos por encima de la media nacional", ha añadido.

"MAGNÍFICAS RELACIONES"

Por su parte, la rectora de la UA, Amparo Navarro, ha puesto de relieve "las magníficas relaciones de ambas instituciones, Ayuntamiento y UA, trabajando conjuntamente por la innovación" y "por la excelencia en la investigación y la transferencia de conocimiento".

"Y estamos seguros de que yendo de la mano todas las administraciones públicas, como se ha puesto de manifiesto aquí, vamos a hacer de Alicante una de las ciudades más innovadoras, más a la vanguardia de la tecnología, de la biología y del progreso científico", ha añadido.

"Hemos visto unos proyectos innovadores excelentes de empresas que se quieren situar en nuestro entorno, ya sea en Alicante Futura, en los espacios cedidos por el Ayuntamiento o por la Universidad. Pero eso, además, también para nuestros estudiantes, fomenta la empleabilidad, los doctorados industriales, la empresa de alto valor añadido, y estamos muy satisfechos del convenio firmado este jueves para seguir yendo de la mano con Alicante Futura en esta apuesta innovadora de nuestra ciudad y nuestra Universidad", ha destacado la rectora.

"GRANDES EJES DE LA INNOVACIÓN ACTUAL"

El consistorio ha apuntado que "en esta tercera edición del Alicante Futura Summit se han abordado los grandes ejes de la innovación actual", que son "inteligencia artificial (IA), emprendimiento tecnológico, competitividad empresarial, nuevas fuentes de financiación y transformación digital aplicada a sectores estratégicos".

La concejala de Empleo y Fomento, Mari Carmen de España, responsable de Impulsalicante, ha resaltado que "Alicante vive un momento de transformación y de liderazgo entre las ciudades mediterráneas que combina calidad de vida y vocación innovadora".

"Alicante Futura Summit canaliza ese impulso, creando un espacio donde talento y oportunidades se encuentran y donde se puede entender qué está pasando en la ciudad. Queremos ejercer desde Impulsalicante esa la labor aglutinadora de todo el ecosistema innovador y contribuir a liderar ese cambio que está experimentado la ciudad", ha resaltado la edil.

En el foro han ofrecido las conferencias inaugurales Jerónimo Mora, secretario autonómico de Innovación, y Roberto Ensenat Waser, responsable de Políticas del Consejo Europeo de Innovación, que ha hablado sobre 'Financiación Europea para Deeptech y Tecnologías Disruptivas'.

El programa también contempla paneles de expertos sobre 'Estrategias institucionales para impulsar la innovación y la competitividad', 'Innovación en sectores estratégicos: salud, industria y logística, economía circular e IA' e 'Impulsando la innovación: vías de financiación y capital'.