Alicante Gastronómica alcanza 85.000 visitantes en su edición "más internacional y social"

ALICANTE, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La séptima edición de la feria Alicante Gastronómica ha cerrado sus puertas este lunes por la tarde con un balance de 85.000 visitantes en sus cuatro días de duración marcados por un carácter "internacional y social".

La cita, celebrada en los pabellones de Fira Alacant, ubicados en Elche (Alicante), han convertido a este espacio en "epicentro del universo gastronómico de toda España", según han informado los organizadores en un comunicado.

"Esta edición se ha caracterizado por el fuerte espíritu social de la feria y su carácter internacional, además de consolidarse como gran escaparate promocional del potencial del territorio y sus empresas vinculadas a la gastronomía", han apuntado.

De acuerdo con la organización, los cerca de 85.000 visitantes suponen un 13,3 por ciento más respecto a la edición de 2024 y proceden de "diferentes regiones españolas" atraídos por la oferta de actividades y la presencia de "referentes" de la gastronomía.

Ese aumento de visitas "se refleja en un incremento en el consumo en los diferentes estands, que ha crecido en un 2,9% con respecto a los datos del pasado año". Esta edición ha completado al 100% los 36.000 metros cuadrados de superficie ferial, donde se han distribuido los 260 expositores congregados, han participado 130 chefs galardonados con estrellas Michelin y soles Repsol y se han desarrollado 450 actividades.

En estos días, han pasado por las instalaciones más de 2.500 estudiantes de ciclos formativos vinculados a la cocina, la repostería y el ejercicio en sala, además de otros 2.000 escolares de primaria y secundaria.

Los 17 premios y campeonatos celebrados en Alicante Gastronómica hacen de este evento una "referencia fundamental en toda España, en especial, por la incidencia y la promoción" que supone el Premio Internacional de Alta Pastelería Paco Torreblanca a la Mejor Tarta de Chocolate y el Campeonato de España de Tortilla de Patatas-Trofeo Tescoma.

"ÉXITO"

La presidenta de Alicante Gastronómica, Gema Amor, ha señalado que "el éxito de esta edición no solo es por la positiva respuesta del gran público, sino porque ha cumplido los objetivos de acercar la gastronomía en todas sus facetas" y "promocionar la cultura mediterránea" con sus productos, profesionales y "recetario tradicional".

Al mismo tiempo, ha aseverado que también se han podido abordar "cuestiones esenciales" para el sector culinario como "la innovación, la introducción de la inteligencia artificial, los nuevos productos y las nuevas formas de trabajar en las cocinas, tanto de los establecimientos de restauración como en los hogares".

Para la máxima responsable de Alicante Gastronómica, esta feria "ya es uno de los grandes eventos de promoción turística y económica de toda la provincia de Alicante". Desde su punto de vista, la alianza entre instituciones como la Diputación de Alicante, la Generalitat y la Cámara de Comercio de Alicante, con el sector privado, es "la clave del éxito" y "un modelo cooperativo que ha demostrado que esta tierra puede hacer cosas muy grandes cuando solo hay un objetivo en el horizonte" como es "el progreso socio-económico de la provincia".

"Alicante Gastronómica se ha convertido en el gran escaparate internacional tanto de nuestros productos como de los productos de otros países que quieren darse a conocer en el mercado español y europeo", ha apostillado.

En esta edición, Bolivia ha sido el país invitado, que ha protagonizado "muchos de los momentos estelares" de la feria, según los organizadores, aunque también se han dado cita productos y profesionales de países como China, Francia, Italia o Portugal, además de los finalistas de seis países sudamericanos que participaron en el Premio Internacional de Alta Pastelería.

INCLUSIÓN

Esta edición de Alicante Gastronómica ha centrado parte de sus actividades en la inclusión social de los colectivos con mayores dificultades. En sus sesiones, se ha hablado del trastorno de espectro autista (TEA) y de la labor del voluntariado tras la dana del 29 de octubre del año pasado en la provincia de Valencia.

Igualmente, han participado diferentes entidades solidarias como APSA, que, junto al Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca, han puesto en marcha un proyecto para "poner en valor la gastronomía de la provincia de Alicante desde una mirada inclusiva".

Otras entidades han aportado voluntarios en el desarrollo de determinadas actividades programadas con el objetivo de formarlos en tareas para que tengan "mayor visibilidad social" y den pasos hacia su "integración laboral". Estos colectivos han sido, además de APSA, Fundación Adiem, Asindown, Fundación San Rafael y la Asociación Doble Amor.