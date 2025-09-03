Alicante Gastronómica prevé ocupar el 98% de los pabellones de Fira Alacant en 2025

ALICANTE, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La organización de Alicante Gastronómica prevé ocupar el 98 por ciento de la superficie disponible en las instalaciones de Fira Alacant, ubicadas en Elche (Alicante), donde celebrará su séptima edición del evento entre el 3 y el 6 de octubre. En total, espera reunir a 10.000 profesionales acreditados de diferentes sectores en los cuatro días de feria en 260 expositores.

Los sectores gastronómicos, agroalimentario, de restauración y afines "se han volcado" en esta nueva cita "hasta completar los 36.000 metros cuadrados (m2) disponibles a un mes de su inauguración".

Alicante Gastronómica ofrecerá a sus visitantes, que superaron la cifra de los 78.000 en la pasada edición, una de la "más amplia" oferta dentro del sector, "que permitirá conocer sus productos más innovadores, catar y probarlos, además de adquirirlos a precio de feria", según ha destacado la organización en un comunicado.

Este evento permite conocer en un mismo espacio los "mejores" productos del sector agroalimentario, vitivinícola, aceites, quesos, carnes, maquinaria y menaje de cocina, marcas de distribución, repostería y panadería, vestuario profesional, restaurantes, salas y organizadores de eventos gastronómicos, además de espacios institucionales de promoción de sus respectivos territorios.

La presidenta de Alicante Gastronómica, Gema Amor, ha explicado que "la buena respuesta del sector, que desde cualquier rincón de España ha mirado" a este evento como "cita ineludible", permite pensar que "la feria está en una fase de consolidación y madurez muy importante". "Más si cabe, cuando en esta edición estamos teniendo más proyección internacional que nunca", ha agregado.

"Todo lo importante que ocurre en el sector de la gastronomía en su visión más integral ocurre y pasa por Alicante Gastronómica y eso los profesionales lo saben y nuestros visitantes lo valoran positivamente", ha remarcado Amor.

En la misma línea, ha subrayado el "carácter experiencial" de Alicante Gastronómica, "donde el gran público puede probar y disfrutar de mil maneras", al tiempo que también es "un espacio de alto interés para los profesionales que requiere estar en contacto directo con las tendencias y los cambios, puesto que es un sector en constante transformación y evolución".

DOS PABELLONES

Los dos pabellones de Fira Alacant estarán "al completo" para acoger a los expositores profesionales, pero también para alojar los siete escenarios diferentes donde se desarrollarán las exposiciones, charlas y concursos que completan la programación.

También se han habilitado, como en ediciones anteriores, dos salas de catas, la Plaza de las Bodegas, el Túnel del Vino, el Rincón de las Estrellas y Soles, la Isla de las Tapas, la Terraza Marmarela, el Huerto de las Experiencias y aulas para 'masterclass', entre otros espacios.

Los organizadores han remarcado que "el potencial de Alicante Gastronómica se muestra, además, por la gran presencia de visitantes y profesionales de diferentes sectores, por la participación directa de maestros y maestras de la cocina que suman 130 Estrellas Michelin y Soles Repsol, la posibilidad de participar en alguna de las 230 ponencias, disfrutar de los 17 concursos o de los 90 talleres programados de diferentes temáticas".

Toda la programación de esta edición está disponible en www.alicantegastronomica.com y en esta edición es posible anticipar la compra de la pulsera de acceso, cuya donación irá íntegramente a la entidad sin ánimo de lucro Alicante Gastronómica Solidaria, a través de https://alicantegastronomica.com/entradas/.