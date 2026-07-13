Alicante honra la memoria de Miguel Ángel Blanco en el 29 aniversario de su asesinato

Acto de homenaje a Miguel Ángel Blanco en el Monumento a la Paz de la Gran Vía, en Alicante - EUROPA PRESS

ALICANTE, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante ha honrado este lunes en el Monumento a la Paz de la Gran Vía la memoria de Miguel Ángel Blanco, el joven concejal vasco de Ermua asesinado hace 29 años por la banda terrorista ETA.

Al acto de homenaje ha asistido el alcalde de Alicante, Luis Barcala, acompañado por representantes de la corporación municipal, así como el tío de Miguel Ángel Blanco, Delfín Garrido, y miembros de la asociación de comerciantes del Pla-Carolinas.

Durante su intervención, el primer edil ha recordado que han pasado 29 años desde el secuestro y asesinato a Miguel Ángel Blanco, "la misma edad" que tenía el entonces edil del PP, según ha indicado el consistorio en un comunicado.

Además, Barcala ha apuntado que "sus asesinos tienen nombre, Javier García Gaztelu, Txapote; Irantzu Gallastegui; y José Luis Geresta". "No vamos a olvidarlos", ha aseverado el alcalde durante la lectura del manifiesto elaborado por la Fundación Miguel Ángel Blanco con motivo de este 29 aniversario de su asesinato, bajo el título 'Tu legado nos compromete'.

En este sentido, Barcala ha subrayado que "tampoco" van a olvidar "lo que ocurrió en las calles", donde "alrededor de dos millones y medio de españoles participaron en alguna de las manifestaciones que se convocaron en toda España durante aquellos días".

En Bilbao, ha continuado, "medio millón de personas salieron juntas", al grito de "sin pistolas no sois nada", lo que fue "la mayor manifestación contra ETA de la historia", de acuerdo con el primer edil.

El alcalde también ha remarcado que los manifestantes trazaron "la línea más importante" de la historia reciente de España, "la que separa a los demócratas de los terroristas", y ha afirmado que "la sostuvieron con dignidad y sin rendirse".

En este sentido, Barcala ha sostenido que "de esa resistencia cívica nació algo que ningún terrorista supo prever", el "espíritu de Ermua", que es, a su juicio, "el legado de Miguel Ángel Blanco", el cual "no pertenece al pasado". Asimismo, ha reivindicado la figura del joven político vasco "contra el olvido y la desmemoria y en defensa de la verdad y la libertad".

Tras la lectura del manifiesto ha intervenido Garrido, quien ha resaltado que la "memoria" de Miguel Ángel Blanco y el "espíritu de Ermua" siguen "muy vivos y plenamente vigentes". A continuación, se ha guardado un minuto de silencio y se han colocado rosas blancas al pie del Monumento a la Paz y junto al cartel del 29 aniversario del asesinato.

"IMPORTANCIA" DE HOMENAJEAR

Al término del acto, Barcala también ha destacado la "importancia" de celebrar este homenaje para "no olvidar" la historia de España, para que no "la reescriban" y para que "no se blanquee a los asesinos".

Finalmente, el alcalde ha remarcado la "reacción" que tuvo "toda España" y que "obligó a dar un paso atrás y desautorizó a la banda terrorista ETA", al tiempo que ha recalcado que "la sociedad construida entre todos los españoles no permitirá nunca que una minoría descerebrada y criminal imponga su voluntad a la de todo un país".