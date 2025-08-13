Alicante inaugura la calle Mª Dolores Peretó en plenas fiestas de San Roque para "honrar" a 'La Boti'

Alicante inaugura la calle María Dolores Peretó en plenas fiestas de San Roque para "honrar" a 'La Boti' - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Alicante "honra" este jueves a las 18.00 horas a María Dolores Peretó, 'La Boti', con la inauguración de la calle que llevará su nombre en plenas fiestas de San Roque.

La memoria de la dirigente vecinal, fallecida en 2022, se hará visible en un vial próximo a la Plaza del Puente, en el "corazón" del Casco Antiguo, donde la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, pronunciará dos horas después el pregón que abre unas fiestas con más de 450 años de historia.

María Dolores Peretó ejerció como farmacéutica en la plaza de San Cristóbal y presidió, durante varios años, la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo y la de las Fiestas Tradicionales de San Roque, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Además, recibió en 2021 el premio 'Fester d'Alacant' en la modalidad individual de 'Fiestas Tradicionales', y también fue objeto de un reconocimiento en la exposición '12 mujeres emblemáticas de la ciudad de Alicante', que se pudo ver entre diciembre de 2022 y enero de 2023 en el edificio municipal de Puerta Ferrisa.

La inauguración de la calle María Dolores Peretó tendrá su prólogo con otro acto, enmarcado en el programa de las fiestas tradicionales de San Roque.

A las puertas de la ermita se apreciará una escultura de hierro, de tres metros de alto por 1,5 de ancho, con la silueta de San Roque, copatrón de Alicante, una iniciativa de la cofradía, presidida por Manuel Miguel Rodríguez, y de la comisión de fiestas que dirige Enrique García.

La comitiva visitará los altares alusivos a San Roque, situados en las calles Toledo y San Juan. El tercero de ellos está localizado en la Plaza del Puente, donde Cutanda pronunciará el pregón en presencia de las Peregrinas de San Roque 2025, Rocío de la Coba Carbonell (adulta) e Indhira Raysa Rodríguez Duarte (infantil).