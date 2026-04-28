Alicante lanza el Bono Alquiler Joven de 2026 con ayudas de hasta 400 euros mensuales

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ALICANTE, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La junta de gobierno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este martes las bases y la convocatoria del Bono Alquiler Joven de 2026. La partida prevista para esta iniciativa pasa de los 120.000 euros del pasado ejercicio a 248.000, lo que, según el consistorio, permitirá "aumentar la cuantía que podrán percibir los beneficiarios de 250 a 400 euros mensuales".

Se trata de ayudas destinadas al alquiler de vivienda habitual en la ciudad para personas de entre 18 y 35 años y que convoca la Concejalía de Juventud. El pasado noviembre, la administración local dio luz verde a conceder once ayudas, para las que destinó 13.500 euros de los 120.000 consignados en las cuentas de 2025, y desestimó 114 solicitudes de las 125 presentadas por "no cumplir los requisitos establecidos en la convocatoria". El ejecutivo local ha defendido que para este año ha "simplificado" los requisitos y ha "aumentado" las cuantías.

El Ayuntamiento de Alicante ha explicado que los solicitantes deberán presentar un contrato de arrendamiento de vivienda con un mínimo de duración de un año y un alquiler que no podrá exceder los 1.000 euros mensuales. Además, para solicitar estas ayudas no se podrá superar una renta anual en 2025 de más de 29.000 euros.

"En ningún caso podrán presentarse solicitudes por arrendamientos de habitaciones ni subarrendamientos de viviendas", ha apuntado el consistorio, que ha resaltado que "estas ayudas son incompatibles con otras concedidas para el mismo fin de otras administraciones".

CUANTÍAS

La cuantía de las ayudas podrá alcanzar los 400 euros mensuales con un máximo de 12 mensualidades en 2026, lo que permitirá "recibir hasta 4.800 euros por beneficiario hasta agotar el crédito disponible". "De esta forma, se aumentan las cuantías respecto al anterior ejercicio que eran de 250 euros mensuales con un máximo de 3.000 anuales", ha agregado.

El plazo para presentar solicitudes será de 30 días naturales desde el día siguiente de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) a través de la sede electrónica municipal mediante el trámite específico habilitado dentro del catálogo de servicios de Juventud.

El concejal del área, Carlos de Juan, ha aseverado en un comunicado que "el Ayuntamiento pretende con estas ayudas apoyar a la población juvenil, de entre 18 y 35 años, para favorecer su emancipación y el acceso a una vivienda".

"En esta edición hemos simplificado los requisitos y aumentado las cuantías para reforzar este objetivo de apoyar a los jóvenes en el acceso a la vivienda, que es misión principal de este equipo de gobierno, como el impulso a las políticas de vivienda que es la principal demanda en estos momentos de los ciudadanos", ha añadido.

De Juan ha resaltado que "el gobierno municipal ha hecho una apuesta decidida por facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda mediante distintas incitativas como son estas ayudas, y mediante inversión en nuevas promociones como las 14 viviendas recientemente finalizadas para alquiler joven en El Portón del Casco Antiguo".

También en "otras 15" que están "en fase de rehabilitación en el antiguo edificio de viviendas de maestros de San Gabriel, además de los programas que gestiona el Patronato Municipal de la Vivienda para universitarios (Univerbarrio), o el de las viviendas intergeneracionales donde se fomenta la convivencia entre jóvenes y personas mayores".