Alicante lanza el cheque bebé de 300 euros por hijo y duplica el total de ayudas hasta 200.000 euros

Archivo - Una mujer con un carrito de bebé - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este martes en junta de gobierno las bases para la convocatoria de ayudas por nacimiento y adopción de 2026, también conocidas como cheque bebé, de 300 euros por hijo. La cuantía total se duplica respecto a la de 2025 hasta alcanzar los 200.000 euros.

Esta cantidad cubrirá los nacimientos y adopciones que haya en 2026, así como los del año pasado que "quedaron por abonar", según ha detallado este martes el equipo de gobierno municipal, del PP, a través de un comunicado.

La concejala de Bienestar Social, Begoña León, ha señalado que esta ayuda tiene como objetivo "apoyar a las familias y fomentar la natalidad en Alicante". Además, ha apuntado que pueden solicitarla los matrimonios, parejas de hecho y familias monoparentales para todos los nacimientos y adopciones que se registre en 2026.

El plazo de solicitud de la ayuda será de tres meses a contar desde el día siguiente del nacimiento o adopción. Asimismo, las solicitudes de la convocatoria de 2025 pendientes de resolución se tramitarán "prioritariamente" en la de 2026, sin necesidad de volver a presentar la documentación.

En el caso de los nacimientos o adopciones en 2026 con anterioridad a la publicación de la convocatoria, el plazo de los tres meses para su solicitud se contará desde esta fecha, detalla el consistorio.

REQUISITOS

Según ha resaltado el Ayuntamiento, la ayuda se otorgará por estricto orden de solicitud, en función del cumplimiento de los requisitos establecidos en esta normativa. Estos son ser español o extranjero con residencia legal en España, ser mayor de 18 años o menor legalmente emancipado, estar empadronados en la ciudad de Alicante y, al menos uno de ellos, contar con una antigüedad de cuatro años ininterrumpidos.

También ser titular de una cuenta bancaria y estar al corriente en las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y el Ayuntamiento de Alicante, así como con la Seguridad Social.

Además, según el consistorio, el recién nacido debe estar empadronado por primera vez en la ciudad de Alicante, en el domicilio del beneficiario de la ayuda. La solicitud se podrá realizar a partir de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), preferentemente a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento, en el trámite específico habilitado para ello.

Igualmente, podrán presentarse presencialmente en cualquier oficina del Servicio de Atención e Información al Ciudadano (SAIC) del término municipal de Alicante o por cualquiera de las formas recogidas en el artículo 16 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.