Alicante lanza la guía gastronómica 'Alicante, de barra y mesa' para divulgar su "riqueza culinaria"

ALICANTE, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Patronato Municipal de Turismo ha lanzado la guía gastronómica 'Alicante, de barra y mesa' con establecimientos, recetas y experiencias con el objetivo de divulgar la "riqueza culinaria" de la ciudad.

'Alicante, de barra y mesa' está disponible en la web www.alicanteturismo.com para su consulta. El Patronato de Turismo Alicante City&Beach ha editado 3.000 ejemplares para utilizarlos en acciones promocionales como ferias y presentaciones de destino, de manera que la gastronomía alicantina "siempre esté presente en la promoción de la ciudad".

En esta guía se incluyen el restaurante con Estrella Michelin, los nueve que ostentan Soles Repsol, los 29 Soletes, los 34 que ostentan el sello de 'Alicante. Ciudad del Arroz' y los 13 que están dentro de la categoría de l'Exquisit Mediterrani, según ha indicado el Ayuntamiento de Alicante en un comunicado.

Además, ofrece las recetas de los arroces alicantinos más característicos, como el arroz a banda, el del 'senyoret' o el de magro y verduras, entre otros. También incluye productos típicos como las cocas, salazones, turrones y vinos.

Por último, la guía propone algunas experiencias gastronómicas como las visitas al Mercado Central, las rutas de tapas, los talleres de arroces o las catas en el Castillo de Santa Bárbara.

En este contexto, la concejala de Turismo, Ana Poquet (PP), ha resaltado la apuesta por la "cultura gastronómica" de Alicante y ha señalado que esta propuesta es "una herramienta imprescindible para los amantes del buen comer".