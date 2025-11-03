Alicante Pasión Cofrade acogerá en enero a más de 2.000 músicos de toda España

ALICANTE, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 2.000 músicos de toda España asistirán a la primera edición de la feria Alicante Pasión Cofrade, que se celebrará los días 24 y 25 de enero de 2026 en Fira Alacant. El evento persigue "reconocer y proyectar" la Semana Santa alicantina, con "especial atención" a la música procesional.

Este proyecto, que cuenta con el respaldo de la Diputación de Alicante, contará con la presencia de 22 agrupaciones y bandas de cornetas y tambores, así como con "multitud de proveedores de productos y servicios relacionados con esta tradición".

En una superficie de 10.000 metros cuadrados, habrá una zona comercial destinada a la exposición de productos y creaciones artesanales vinculadas con este sector, como túnicas, capirotes, medallas, velas o bastones, según ha señalado la institución provincial en un comunicado.

Asimismo, se llevarán a cabo talleres, charlas y actividades interactivas que permitirán al público "conocer más a fondo la historia y relevancia de la Semana Santa alicantina" y se ofrecerán diversos conciertos y actuaciones en vivo.

El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha afirmado que esta iniciativa "celebra la extensa tradición, pasión y devoción que existe" en el territorio alicantino y "constituye un escaparate ideal para difundir la riqueza de nuestra Semana Santa y el encomiable trabajo de todas las personas vinculadas a ella".

"Con más de 60.000 cofrades y 5.000 músicos, la Semana Santa en la provincia de Alicante es especialmente relevante", ha añadido Navarro, quien ha felicitado a los impulsores de esta iniciativa "no solo por su interés religioso y cultural, sino también por su potencial turístico y económico".

CERTAMEN DE BANDAS Y AGRUPACIONES

En la presentación también ha participado el director general del recinto ferial, Alejandro Morant, quien ha explicado que entre las propuestas programadas destaca la celebración de un certamen de bandas y agrupaciones musicales a nivel nacional.

"Durante los dos días de feria contaremos con la presencia de más de 2.000 músicos procedentes de toda España; de Castilla-La Mancha, de Andalucía, de las Islas Baleares o de la Comunitat Valenciana, entre otras regiones", ha añadido.

La presentación de esta feria ha contado también con la intervención de Jesús Capilla, presidente provincial de la Federación de Agrupaciones Musicales, y de Paco Barea, responsable de comunicación del evento.