Alicante prepara una Navidad "gigante" con más de 60 actos

La concejala de Fiestas del Ayuntamiento de Alicante, Cristina Cutanda, durante la presentación del programa de Navidad de 2025 - EUROPA PRESS

ALICANTE, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Alicante se prepara para vivir una Navidad "gigante" con más de 60 actos programados desde este viernes, cuando está previsto el encendido de luces a las 19.00 horas en la avenida de la Constitución, y que culminarán con la llegada de los Reyes Magos.

Así lo ha subrayado este miércoles la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, durante una rueda de prensa en la que ha desgranado las actividades preparadas por las diferentes áreas del Ayuntamiento de Alicante para las próximas semanas.

La llegada de estas fiestas se refleja en el cartel lanzado por la administración local, en el que se puede observar la "grandeza" del belén gigante, que figura en el Libro Guiness de los Récords y cuyo montaje se está terminando para la inauguración prevista para este domingo a las 19.00 horas enfrente del consistorio.

Cutanda ha explicado que en la imagen se puede observar cómo del bastón de San José "sale la magia de estas fechas", junto con "los elementos más representativos de la ciudad", entre los que están el azul de Alicante o el dorado de las palmeras.

La edil de Fiestas ha detallado también que este jueves a las 10.00 horas se abrirá la solicitud 'online' de cita previa para visitar la Casita de San Nicolás, que se inaugurará el sábado 29 de noviembre en la plaza Séneca y se podrá disfrutar hasta el 24 de diciembre. Además, la del Campamento de las Carteras Reales estará disponible a partir del 18 de diciembre a la misma hora.

Sobre la ubicación de los ángeles de gran tamaño, el consistorio ha explicado que este año hay una novedad. Seguirán en su sitio habitual los localizados en el paseo central de la avenida General Marvá, la rotonda de la Universidad, la plaza de San Cristóbal, la rotonda de Gran Vía y la Plaza de Toros. Sin embargo, el que se colocaba frente a la estación de Adif pasa a la confluencia de las avenidas Costa Blanca y Condomina, en la Albufereta. El montaje de todos ellos finalizará el domingo 23 de noviembre.

De otro lado, Cutanda ha agradecido a la Asociación de Belenistas la instalación del nacimiento en el zaguán del Ayuntamiento de Alicante, que se podrá contemplar desde el 27 de noviembre a las 19.00 horas, y el de la plaza de la Montañeta desde el día anterior.

Otras iniciativas del programa navideño de la ciudad de Alicante para 2025 son la Feria de Navidad que, de la mano de la Asociación Provincial de Industriales de Feria de Alicante (Apifa), se inaugurará el 28 de noviembre en el recinto ferial de Rabasa, donde estará hasta el 18 de enero.

Igualmente, se ha lanzado una campaña para "impulsar" el comercio local con una veintena de jornadas de dinamización, bajo el lema 'La Navidad que más sonríe', y se mantiene el concurso de decoración navideña de escaparates.

LÍNEA ESPECIAL DE AUTOBÚS GRATUITA

En cuanto al transporte público, la concejala de Fiestas ha explicado que se va a habilitar una línea especial de autobús, que será gratuita, entre el lunes 22 de diciembre y el martes 6 de enero, desde las 09.00 y hasta las 22.30 horas. Con una frecuencia de diez minutos, recorrerá los puntos de interés de la ciudad en estas fiestas.

El programa de Navidad comprende, además, la celebración de actividades deportivas como la Carrera Solidaria San Silvestre Alicante, que se desarrollará el viernes 26 de diciembre en la Rambla de Méndez Núñez a partir de las 19.30 horas.

NOCHEVIEJA Y CABALGATA DE REYES

Asimismo, la Nochevieja llegará el 31 de diciembre por la mañana con el Cotillón Infantil que tendrá lugar en la confluencia de la Rambla con el Portal de Elche de 10.30 a 13.30 y a las 12.00 horas se ensayarán las campanadas.

Por su parte, desde el departamento de Igualdad de la Concejalía de Derechos Públicos se va a instalar un punto violeta en la intersección de las calles Cándida Jimeno Gargallo y Bailén, para ofrecer información, prevención y atención ante "todo tipo de violencia sexista". Se instalará desde las 19.00 del 31 de diciembre y hasta las 05.00 horas del 1 de enero.

Respecto a las cabalgatas, Cutanda ha aseverado que el día 4 de enero a partir de las 18.00 horas será la de las Carteras Reales, que transcurrirá entre la plaza de España y la Rambla. Cuando finalice, se recogerán las cartas de los más pequeños.

Finalmente, los Reyes Magos llegarán al puerto de Alicante el día 5 por la tarde para llenar de ilusión las calles de la ciudad en la tradicional cabalgata. El evento culminará con la recepción de sus majestades en la Plaza de Toros.

El 26 de diciembre se pondrán a la venta las sillas para la Cabalgata de Reyes Mayos. Será desde las 10.00 horas de manera física, en la Plaza de Toros, y por internet, a través la web www.vivaticket.es.

Cutanda ha deseado unas felices fiestas a los alicantinos y ha trasladado el agradecimiento del consistorio a los distintos sectores de la ciudad que participan en estas actividades, como los de Semana Santa y Hogueras.