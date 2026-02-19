Alicante proyecta su "mayor parque" en Lagunas de Rabasa con 152 hectáreas

En la imagen, el concejal de Urbanismo de Alicante, Antonio Peral - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Plan General Estructural (PGE) en el que trabaja el Ayuntamiento de Alicante contempla el desarrollo del "mayor parque" de la ciudad en el ámbito de las Lagunas de Rabasa y que contará con 152,3 hectáreas de terreno, "una superficie mayor que la de todos los parques existentes" en la capital alicantina en estos momentos.

El proyecto prevé la conservación y puesta en valor de las lagunas y su entorno, la creación de una red de senderos, miradores y áreas de descanso y la habilitación de un centro de interpretación ambiental, observatorios de fauna y zonas de estancia. Además, proyecta la creación de un "gran corredor verde transversal" conectado con el futuro Parque Central, según ha detallado el consistorio en un comunicado.

Asimismo, ha explicado que el equipo de gobierno "ultima" la tramitación del borrador y documento inicial estratégico del PGE, "el documento urbanístico más importante para la ciudad de los últimos 39 años, que define y regula el desarrollo social y económico de Alicante, así como la dotación de infraestructuras, dotaciones y espacios libres para los próximos 20 años".

Según ha anunciado este miércoles el concejal de Urbanismo, Antonio Peral (PP), el Ayuntamiento tiene previsto iniciar en marzo un proceso de divulgación y participación en el que se darán a conocer y se debatirán los proyectos incluidos en el PGE, entre los que se encuentra el Parque Lagunas de Rabasa, cuyas conclusiones se incorporarán al borrador del plan.

"El PGE incluye entre los grandes hitos transformadores de la ciudad la creación de este gran parque al oeste de Alicante, un pulmón verde que rehabilita un patrimonio paisajístico de gran valor y fomenta su uso y disfrute por los ciudadanos", ha añadido Peral.

Al mismo tiempo, ha remarcado que este parque "actuará como enlace natural entre el núcleo urbano y el entorno rural y estará conectado con los barrios y con otras zonas verdes del municipio, como el Parque Central".

CUATRO ESTRATEGIAS

La propuesta del Parque Periurbano de las Lagunas de Rabasa contempla cuatro estrategias principales: la protección y restauración ambiental del ámbito; el fomento de su uso social, recreativo y educativo como gran parque natural urbano; su integración con el municipio y con otras zonas verdes y, finalmente, la puesta en valor de su patrimonio paisajístico y cultural.

Además, está prevista la implantación de sistemas para la captación del agua de escorrentía y drenaje urbano, de forma que el parque se convierta "en un elemento natural de protección frente a las inundaciones y frente a la contaminación del frente litoral".

También se contempla la instalación de equipamientos de uso público ligero: centro de interpretación ambiental, observatorios de fauna y zonas de estancia, que se complementarán con el desarrollo de programas de educación ambiental y participación ciudadana en colaboración con asociaciones y centros educativos. Y está prevista la señalización unificada de los distintos hitos paisajísticos y recreativos con criterios de diseño paisajístico y materiales sostenibles.

"GRAN CORREDOR" CON EL PARQUE CENTRAL

Otro "objetivo estratégico" en el diseño del nuevo parque es su "integración con el núcleo urbano" y la creación de "ejes verdes de conexión" con los principales elementos verdes de la ciudad y, "de forma prioritaria", con el futuro Parque Central, para crear "un gran corredor verde transversal".

"Los desarrollos urbanos colindantes deberán garantizar la permeabilidad física, visual y ecológica hacia el parque, evitando comportarse como barreras o frentes cerrados", ha apuntado el Ayuntamiento.

Del mismo modo, está prevista la creación de sendas ciclistas y peatonales que enlacen el parque con los barrios colindantes de San Blas, Rabasa, Tómbola y Ciudad Jardín y el establecimiento de franjas de transición paisajística entre el parque y las zonas productivas o residenciales adyacentes, mediante elementos vegetales y arbolado de borde.

El proyecto incluye actuaciones para la puesta en valor de los elementos patrimoniales y etnológicos vinculados al territorio, como antiguas canteras, caminos y estructuras hidráulicas, así como la creación de miradores naturales y puntos escénicos, especialmente en las zonas elevadas del norte y el oeste, para contemplar el paisaje de las lagunas y del entorno urbano.

Todas estas actuaciones previstas tienen como objetivo final convertir el Parque Lagunas de Rabasa en un "gran hito paisajístico y natural" que los alicantinos y visitantes puedan conocer, recorrer y disfrutar, según el consistorio.