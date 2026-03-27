Alicante reactiva la licitación de VPP de la calle Ceuta ampliando el plazo tres meses con las nuevas medidas de control

Consejo Rector Patronato de la Vivienda de Alicante - AYUNTAMIENTO ALICANTE

ALICANTE, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Patronato de la Vivienda del Ayuntamiento de Alicante ha dado cuenta este viernes al Consejo Rector del decreto con las nuevas medidas de control de vivienda pública. Igualmente, ha anunciado su aplicación "de forma inmediata" con la actualización de los de licitación en marcha de la promoción de VPP de la calle Ceuta, 5 y la ampliación del plazo de presentación de ofertas --que terminaba el próximo 9 de abril-- en tres meses.

Las medidas que se introducen, recalcan desde el consistorio, "mejorarán el control de todo el proceso de comercialización de las VPP, control de pagos y transacciones, acceso de los compradores y ausencia de conflictos de intereses, refuerzo del arraigo y seguimiento posterior".

Los pliegos actualizados han sido publicados este mismo viernes en el perfil del contratante del Patronato de la Vivienda, fijando un plazo para la presentación de proposiciones hasta el 30 de junio a las 14 horas.

En esta promoción se construirán 30 VPP de las que al menos tres deberán cederse al Patronato de Vivienda para alquiler asequible a cambio de la enajenación de la parcela municipal valorada en 457.549 euros.

Al respecto, el concejal de Vivienda, Carlos de Juan, ha explicado que "estas medidas se introducen para garantizar los principios de accesibilidad universal, publicidad y concurrencia de conformidad al artículo 44 del Decreto 180/2024,de 10 de diciembre del Consell, por el que se aprueba el régimen jurídico de las viviendas de protección pública de la Comunitat Valenciana".

De Juan ha explicado que "para garantizar la máxima concurrencia y transparencia de la licitación, se procede a la actualización de los pliegos dando de nuevo un plazo de tres meses desde la actualización de la licitación en el perfil del contratante para presentar las ofertas de este concurso".

"Estas actualizaciones son una muestra del esfuerzo y el compromiso de este equipo de gobierno por la promoción de vivienda pública maximizando los controles y transparencia de cualquier VPP gestionada desde el Ayuntamiento de Alicante", ha añadido el edil.

El regidor delegado del Patronato de la Vivienda ha recordado que "trabajamos para todos facilitar el acceso a la vivienda a todos los perfiles sociales, especialmente los más vulnerables, a través de los programas de vivienda social, alquiler asequible, intergeneracionales de mayores y jóvenes, universitarios, además de las viviendas destinadas a personas en situación de especial vulnerabilidad a través de Bienestar Social".

En las normas introducidas por el Patronato de la Vivienda se requiere que el adjudicatario, subcontratista, comercializadores, beneficiarios y miembros de la mesa de contratación deberán suscribir una declaración de ausencia de conflictos de intereses a la formalización del contrato (DACIs).

Además, la empresa adjudicataria debe presentar un pliego de condiciones de comercialización que deberá se aprobado por el Patronato y se prohíbe su inicio hasta obtener la calificación provisional, así como la recepción de pagos a cuenta hasta obtener la autorización de la Conselleria de Vivienda.

Este pliego de condiciones de comercialización incorpora la declaración de ausencia de conflicto de intereses para los potenciales beneficiarios de una VPP, documento que deberá ser firmado por todos los miembros de la unidad familiar mayores de 18 años.

También deberá contempla el régimen de uso, número de viviendas, garajes y trasteros, vinculados o no a la promoción, superficies útiles y precios máximos aplicables.

EXPLICAR LAS FORMAS DE PAGO

Además, se tendrán que explicar las formas de pago, la duración del periodo de protección, condiciones de los programas de protección pública, planos, plazo de las obras, fecha y plazos de inscripción -que deberá ser de al menos 30 días, con anuncio previo mínimo 10 días antes-, formas de adjudicación (sorteo, baremación, antigüedad de la inscripción...) y el modo de asignación de las viviendas.

En el pliego también se establecerán los mecanismos de publicidad y transparencia de la promoción de VPP. En este sentido, debe figurar el modelo de contratos a formalizar los beneficiarios y los medios y soportes para publicitar la promoción (mediante web, app, que pueda ser compartida en la del Patronato).

CONTROLES POSTERIORES

Una vez finalizado el periodo de inscripción, el adjudicatario deberá comunicar la Patronato de la Vivienda la lista provisional de adjudicatarios y lista de espera con consentimiento previo, y se dará un plazo de al menos 7 días naturales para la presentación de alegaciones. Una vez resueltas, se comunicará de nuevo la lista definitiva de adjudicatarios al Patronato.

El Patronato de la Vivienda refuerza también los controles posteriores de la promoción introduciendo la obligatoriedad para el contratista de presentar informes trimestrales o a requerimiento de este organismo de las transacciones realizadas con los beneficiarios de las viviendas (reservas, contratos, visados, escrituras, etc.).

Facultativamente, el Ayuntamiento podrá fijar una baremación que atienda a criterios de empadronamiento para reforzar el mecanismo de arraigo de los beneficiarios de las VPP.

CUALQUIER MEDIDA ES "BIENVENIDA"

Por su parte, preguntado el vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Díez, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell de este viernes, sobre si estas nuevas condiciones impulsadas en Alicante son "adecuadas y extrapolables" a la Generalitat, ha señalado que cualquier tipo de medida que se adopte "que mejore la regulación y la transparencia en la adquisición de vivienda pública debe ser bienvenida".

Además, ha valorado que "circunstancias o situaciones como la que ha ocurrido aquí, en Alicante, ayudan y contribuyen a poder detectar donde pueden haber incidentes". "Hay determinadas lagunas jurídicas y procedimentales y, en ese sentido, cualquier medida, por supuesto, que contribuya a esa transparencia, siempre son bienvenidas", ha agregado.