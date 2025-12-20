Alicante refuerza con 10 policías locales la vigilancia en las principales zonas comerciales durante la Navidad

Agentes de Policía Local de Alicante - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La concejalía de Seguridad del Ayuntamiento de Alicante ha reforzado la vigilancia de las principales zonas comerciales y de mayor afluencia de la ciudad durante las fechas navideñas con una decena de agentes de la Policía Local que patrullan por estos espacios públicos en horario comercial de mañana y tarde entre el 5 de diciembre y el próximo 7 de enero.

Concretamente, este dispositivo especial agrupa a los 10 agentes de refuerzo en patrullas de dos que recorrerán las siguientes áreas urbanas comerciales en horario de apertura de los establecimientos: avenida de Maisonnave-Federico Soto, Alfonso X el Sabio-avenida de la Constitución, Plaza del Ayuntamiento, calle del Poeta Quintana y adyacentes y avenida del Padre Esplá-calle de San Mateo, tal y como ha informado el consistorio en un comunicado.

Las unidades de la Policía Local implicadas en este despliegue son la de patrullas urbanas (USR), el Grupo de Apoyo a la Movilidad e Intervención (Grumai), la de Tráfico y la de Barrios. Al mismo tiempo, la vigilancia de estos espacios durante la Navidad también cuenta con el apoyo de la Oficina Móvil de Atención al Ciudadano que se puso en marcha en noviembre, que también presta servicio en los mercadillos, playas y otras zonas de especial concurrencia.

"Contamos con una mayor presencia policial en las principales vías comerciales de Alicante, en las que la afluencia de personas se multiplica durante estas fechas con motivo de las compras navideñas y la creciente llegada de visitantes", ha explicado el concejal de Seguridad, Julio Calero, quien ha añadido: "Estos agentes no sólo refuerzan la seguridad ciudadana, sino que también se ocupan de ayudar en la mejora de la fluidez del tráfico, el control de los estacionamientos y la respuesta a cualquier incidente de movilidad".

Calero, además, ha resaltado que este servicio de vigilancia en las zonas comerciales se une a otras medidas recientes de mejora de medios e infraestructuras en la Policía Local como la licitación el pasado día 1 de la reforma del retén policial en el barrio de Juan XXIII, la reanudación de las obras de adecuación de la Jefatura en la Playa de San Juan --ambas por acuerdo con el grupo municipal de Vox--, la renovación de la flota de vehículos policiales con la incorporación de 11 coches patrulla en noviembre y la renovación del armamento y de la plataforma digital de gestión aprobadas el pasado día 9 por un total de 139.000 euros.