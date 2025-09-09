Alicante, entre las seis ciudades que optan a ser Capital Europea de la Innovación de 2026

Alicante, entre las seis ciudades que optan a ser Capital Europea de la Innovación - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Alicante está entre las seis ciudades semifinalistas al título de Capital Europea de la Innovación de 2026, que convoca la Comisión Europea (CE). Se trata de un reconocimiento por el que compiten 12 municipios a este galardón y al de Ciudad Innovadora Emergente Europea de 2026.

Es la undécima edición de estos premios que se convocan con el apoyo del Consejo Europeo de Innovación (CEI) y en el marco de Horizonte Europa. El título de Capital Europea de la Innovación reconoce a las ciudades que abren sus prácticas de gobernanza a la experimentación y aspiran a ser modelos a seguir para otras ciudades, ampliando los límites de la innovación en beneficio de sus ciudadanos.

Tras una "rigurosa evaluación" por parte de dos paneles de expertos independientes, los semifinalistas son, en la categoría de Capital Europea de la Innovación, Alicante (España), Grenoble (Francia), Liverpool (Reino Unido), Riga (Letonia), Róterdam y La Haya (Países Bajos).

Por su parte, en la categoría de Ciudad Innovadora en Ascenso Europea, aspiran a este reconocimiento Aalborg (Dinamarca), Kranj (Eslovenia), Nicosia (Chipre), San Sebastián (España), Stavanger (Noruega) y Ulm (Alemania), según ha informado el consistorio en un comunicado.

El concejal de Innovación, Informática y Agenda Digital, Planes estratégicos y Proyectos Europeos, Antonio Peral, ha resaltado que "la selección como semifinalistas de la candidatura de Alicante viene a poner en valor la importante apuesta innovadora y de buena gobernanza del Ayuntamiento con iniciativas como los 'ciberkioscos' digitales o el asistente virtual Ali en la web municipal, proyectos habilitados para acercar la administración local a los vecinos y facilitar sus trámites, reduciendo la brecha digital".

Y ha recordado que el pasado mes de septiembre el Ayuntamiento de Alicante ya obtuvo un reconocimiento a su labor innovadora al recibir el primer premio de Compra Pública Innovadora de la Comunitat Valenciana por su asistente virtual de la capa de inteligencia artificial, Ali, y la implantación de la red de 'ciberkioscos', otorgado por la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana y Fundeun.

"Somos la primera administración que desarrolla una Red Neuronal para gestionar los servicios municipales dotada con 'deep learning' y con la aplicación de firma electrónica integrada en la misma, esto es lo que nos diferencia de otros 'chat bot' desarrollados en otras administraciones", ha apuntado.

Y ha señalado: "Estamos muy orgullosos de los proyectos tecnológicos que hemos desarrollado en el Ayuntamiento de Alicante, con varios de ellos fuimos también finalistas de los premios europeos a la innovación European Innovation Awards".

Cada ciudad será invitada a una audiencia privada con los miembros del jurado, que se celebrará de forma remota en las próximas semanas. Estas audiencias permitirán a cada ciudad presentar su solicitud y responder a posibles preguntas relacionadas con los criterios de adjudicación.

El jurado seleccionará a las tres ciudades finalistas de cada categoría. Los días 3 y 4 de diciembre de 2025 , se anunciarán los ganadores y finalistas en la ceremonia de entrega de premios que se celebrará en la actual Capital Europea de la Innovación, que es Turín (Italia).

PREMIOS

El ganador del premio Capital Europea de la Innovación recibirá un millón de euros, mientras que los dos finalistas recibirán 100.000 euros cada uno. El ganador de la Ciudad Innovadora en Auge Europea recibirá 500.000 euros y se otorgarán 50.000 euros a cada uno de los dos finalistas. Todos los finalistas también serán invitados a unirse a la prestigiosa red iCapital Alumni, compuesta por finalistas anteriores.

A través de estos premios, la Unión Europea (UE) reconoce a las ciudades con "ecosistemas de innovación inclusivos". El premio identifica a las ciudades que conectan a la ciudadanía con el mundo académico, las empresas y el sector público para traducir sus resultados "en un mayor bienestar".

Entre las anteriores Capitales Europeas de la Innovación están Barcelona (2014), Ámsterdam (2016), París (2017), Atenas (2018), Nantes (2019), Lovaina (2020), Dortmund (2021), Aix-Marsella Provence Metropole (2022), Lisboa (2023) y Turín (2024-2025). Entre las anteriores Ciudades Innovadoras Emergentes se encuentran Vantaa (2021), Haarlem (2022), Linköping (2023) y Braga (2024-2025).

CAPITAL EUROPEA DE LA ACCESIBILIDAD

El Ayuntamiento de Alicante formalizó el pasado viernes 5 de septiembre su candidatura a Capital Europea de la Accesibilidad de 2026 "para tratar de suceder a Viena en el galardón, con el que la UE concede hasta 150.000 euros a municipios que cuenten con un especial compromiso en la inclusión urbana".

El jurado valorará especialmente que las localidades demuestren "un enfoque coherente y una visión ambiciosa en esta materia". Para poder hacerse con el premio, los aspirantes tienen que superar primero una fase previa a nivel nacional, ya que cada país miembro de la UE puede presentar únicamente dos ciudades. En dicho trámite, se competirá contra municipios como València y Zaragoza, que ya han oficializado su participación.

El Ayuntamiento de Alicante ha destacado entre otros proyectos e iniciativas para optar a este reconocimiento su Plan de Accesibilidad de Itinerarios Peatonales Amigables de la ciudad, con una inversión de 5,3 millones de euros en cuatro fases, para iniciar la adecuación de los 45 recorridos estudiados que suman un total de 60 kilómetros. Este documento ha sido elaborado con la colaboración de la ONCE y Cocemfe.