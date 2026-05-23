Un incendio daña parte del interior de una nave de palets en Almoradí

ALICANTE, 23 May. (EUROPA PRESS) -
Un incendio declarado este sábado ha dañado parte del interior de una nave de palets en la localidad alicantina de Almoradí, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante.
El fuego se ha originado este sábado en una empresa de metálicas. El cuerpo de bomberos ha movilizado dotaciones de cinco parques. En concreto, de Almoradi, Orihuela, San Vicente y Torrevieja.
Finalmente, el fuego sí ha afectado al interior de la nave, pero la rápida intervención ha evitado que el fuego se extienda a más locales industriales.