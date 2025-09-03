Alice Kellen: "Las escritoras de novela romántica han actualizado mucho la etiqueta; el mundo ha cambiado"

La exitosa autora valenciana regresa a las librerías con una reedición de 'Sigue lloviendo', una aproximación al conflicto y la esperanza

VALÈNCIA, 3 Sep.

La escritora valenciana Alice Kellen destaca que las novelas "son espejo de la realidad social del momento" y, por eso, las autoras actuales del género romántico han "actualizado mucho la etiqueta". "El mundo y la forma de entender las relaciones, cómo nos vinculamos, han cambiado".

Así lo asevera a Europa Press la exitosa narradora, que vuelve a las librerías con 'Sigue lloviendo', una reedición de la segunda obra que autopublicó hace años y que ahora llega de nuevo este miércoles al público de la mano de Planeta.

Se trata de un libro que pasa a formar parte de la serie de novelas más cortas e íntimas y que se recupera este 2025 a la espera de una nueva creación de la escritora en 2026. Cuando se le pregunta cómo ha sudo reencontrarse con esta Alice más joven, que aún no había logrado un éxito masivo, sonríe y dice que "bastante duro".

"Afortunadamente --prosigue-- la parte positiva es que consideras que has cambiado mucho, sobre todo en lo técnico, te das cuenta de que tocarías todas las frases. Pero, a mí una vez me dijo alguien, y creo que tiene razón, que hay que ser generosa con quien ha sido una en el pasado".

Desde este punto de vista, 'Sigue lloviendo' se ha reeditado sin grandes cambios, "hilvanando aquí y allá", para respetar la esencia de la novela, protagonizada por Víctor y Sara, una pareja que se divorcia y a la que, poco a poco, los lectores van conociendo y descubriendo que llevó a los personajes a ese punto.

El conflicto es el leitmotiv de la novela, que, sin ser una narración alegre, --en ella "sobrevuela el tema del dolor", apunta-- sí destila esperanza.

VALENCIA COMO ESCENARIO

Todo ello transcurre en València y sus alrededores, un escenario que Alice Kellen ha utilizado en tres de sus novelas más íntimas y que surge "como algo orgánico, sin pensarlo mucho, porque es mi mundo".

A pesar de que Alice Kellen saltó a la popularidad como autora de literatura juvenil, 'Sigue lloviendo' es ya una novela adulta. "Desde el principio tenía obras como esta, pero, evidentemente, las que más triunfaron y se hicieron más visibles fueron las juveniles, mientras que las más adultas siempre han estado en un plano secundario".

No obstante, la autora cree que "en los últimos años se ha ido acortando la distancia entre unas y otras y muchas de mis lectoras han ido creciendo y, además, han incorporado a sus madres. Al final, el paso del tiempo y el boca a oreja ha hecho que el público se abra más", ha comentado.

Lo que sigue siendo una constante en su producción es el tema amoroso, aunque apunta que se siente "muy atraída" con cuestiones referentes a la familia y el paso del tiempo, que ya aparecen en sus tramas. Por ello, "supone" que en algún momento se "animará" a emprender ese camino en algún libro.

Acerca del estado de la llamada novela romántica, una de las que logra mayor éxito entre los jóvenes, expone que ella misma y la mayoría de las compañeras que escriben este tipo de obra "han actualizado mucho esa etiqueta" y ha subrayado la importancia del contexto.

"Yo leía mucha novela romántica de los 80 y sería difícil que se publicara ahora y pasaran como actuales porque el mundo y la forma de entender las relaciones han cambiado", argumenta.

"ESPEJO DE LA REALIDAD SOCIAL"

En esta línea, resalta que "las novelas son espejo de la realidad social del momento y es importante que cuando te leen chicas jóvenes se sientan reflejadas, que no les chirríe, que no sean la protagonista pero sí puedan comprenderla y empatizar con ella".

Por otra parte, la autora se muestra ilusionada con el salto de su universo de las páginas al audiovisual, ya que 'El mapa de los anhelos' se convierte en una miniserie de Netflix y 'Todo lo que nunca fuimos' tendrá adaptación cinematográfica con un elenco encabezado por Maxi Iglesias y Margarida Corceiro.

"Este verano tuve la oportunidad de estar en los rodajes y lo estoy disfrutando y aprendiendo mucho. Es un mundo muy interesante que tiene sus propias herramientas y código", dice Alice Kellen, que asegura entre risas que no será de esos escritores que se molestan cuando ven en pantalla versiones basadas en sus novelas.

"He tenido la posibilidad de leer todos los guiones, han tenido en cuenta mis comentarios y doy por hecho que no serán exactamente como yo me lo imaginaba, pero forma parte del juego cuando cedes los derechos. No es una obligación hacer una adaptación, hay autores que nunca han querido hacerlo y esa es la solución si crees que te vas a enfadar", ha razonado.

Alice Kellen --cuyo verdadero nombre es Silvia Hervás-- nació en València en 1989. Ha publicado dieciséis novelas, entre ellas 'Nosotros en la luna', 'El mapa de los anhelos', 'La teoría de los archipiélagos', 'Donde todo brilla' y 'Quedará el amor', que han conquistado a más de tres millones de lectores.