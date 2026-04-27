Allibera't: el Festival de Teatro LGTBIQ+ de Patraix celebra su V edición con cabaret y drag show

Teatre Patraix - AVETID/ARCHIVO

VALÈNCIA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El barrio de Patraix, en València, acogerá a partir de mayo el Festival de Teatro LGTBIQ+ Allibera't, que este año celebra su quinta edición con una programación que combina teatro contemporáneo, cabaret, drag show y nuevas creaciones escénicas.

El festival tendrá lugar entre mayo y julio y busca consolidarse como un espacio cultural de referencia para la visibilidad y celebración de la diversidad en València. Las funciones serán viernes y sábados a las 20 horas y los domingos a las 19 horas.

Allibera't apuesta por un teatro que emociona, cuestiona y transforma, con historias que ponen en el centro la identidad, la libertad y la lucha contra los prejuicios, explican sus organizadores.

Del 1 al 10 de mayo tendrá lugar el estreno absoluto de 'Vecines', de Vitruvian Visualis, la primera de las residencias de Escena Viva Patraix. Esta comedia arranca con dos vecinos que apenas se soportan: el ruido constante del rock de una choca con la pasión futbolera del otro. La convivencia ya es complicada, pero todo se desestabiliza con la llegada de un nuevo habitante que esconde un inquietante secreto.

A partir de ese momento, comienzan a aflorar las miserias, deseos y verdades ocultas de todos los personajes. Intriga, extraterrestres y mucho confeti de colores construyen una comedia fresca y surrealista sobre la convivencia, la identidad y la necesidad de encontrar nuestro lugar aunque sea en el rellano.

Del 15 al 17 de mayo se representará 'Catarsis', de L'Ocaive Teatre. Una pieza íntima y emocional que sigue el viaje de Guille, un joven que atraviesa sus recuerdos más dolorosos (el bullying, el miedo, el silencio) en un recorrido simbólico inspirado en el juego de la oca.

Cada escena representa una etapa vital en la búsqueda de la identidad y la libertad. Con una puesta en escena poética y sensorial, la obra se convierte en un grito contra la discriminación y en una invitación a la sanación colectiva.

Del 22 al 23 de mayo llegará el turno de 'Cárcel de Muñecas', de Show Drag. Cuatro drags del panorama valenciano son encarceladas por un delito que no han cometido. En el interior de una prisión tan absurda como simbólica, sus historias personales se entrelazan en un espectáculo que combina música, humor y crítica social.

A través del cabaret y el drag show, esta obra cuestiona los prejuicios y denuncia la violencia estructural hacia el colectivo LGTBIQ+, convirtiendo el escenario en un espacio de resistencia y celebración.

Del 29 al 31 de mayo, el festival programará 'Marilina, La Orgullosa'. Una propuesta vibrante que mezcla humor, música y reivindicación para celebrar el orgullo de ser una misma.

Marilina guía al público a través de una historia llena de ironía, emoción y empoderamiento, en un espectáculo que conecta con la memoria colectiva del colectivo LGTBIQ+ y reivindica la libertad de vivir sin miedo.

'ABEJA REINA' EN JULIO

Ya en julio, entre los días 3 y 5, se representará 'Abeja Reina' de Show Drag. Un espectáculo que celebra la cultura drag como expresión artística y política.

Con números llenos de energía, humor y provocación, 'Abeja Reina' invita al público a sumergirse en un universo donde la identidad se transforma en espectáculo y la libertad se convierte en celebración.

Las entradas ya están disponibles en la web de Teatre Patraix. El festival invita a formar parte de esta celebración colectiva donde el amor, la libertad y la diversidad son los verdaderos protagonistas.