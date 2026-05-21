Alpha Blondy, Luciano, The Itals, Bushman o Twinkle Brothers lideran nuevas confirmaciones en el Rototom

Cartel del Rototom - ROTOTOM

CASTELLÓ 21 May. (EUROPA PRESS) - -

El festival internacional Rototom Sunsplash ya tiene prácticamente lista la arquitectura musical de su 31ª edición, que se celebrará del 16 al 22 de agosto, y convertirá Benicàssim (Castellón), como indica su lema, en The Place to Be. Alpha Blondy, Luciano, The Itals, Bushman o Twinkle Brothers lideran una nueva tanda de confirmaciones, según ha informado la organización en un comunicado.

Más de medio centenar de nuevas propuestas dan casi por cerrada la carta de presentación del macroevento cultural, en la que, tras una primera avanzadilla marcada por el reggae y el dancehall más contemporáneos, con cabezas de cartel como Major Lazer Soundsystem, Shenseea o Protoje, el festival se entrega a la mística y la espiritualidad del roots reggae, sin renunciar a seguir ampliando horizontes sonoros desde sus múltiples escenarios.

Rototom Sunsplash refuerza así su condición de punto de encuentro global tanto para los amantes de la música jamaicana como de sonidos más mestizos, tejiendo una propuesta que equilibra la escena más actual con el respeto reverencial a los pilares históricos del género y que abrirá la novedosa Welcome Party, el 16 de agosto.

Se trata de una jornada extra de celebración, con más de ocho horas de música en las que se podrá disfrutar de los conciertos de Iyaman Pablo & Irie Reggae Vibes, Sotabosc y Mountain Tops, ganadores del concurso 'Rumbo a Rototom', y con acceso libre para quienes dispongan de cualquier modalidad de entrada para este año. Esta fiesta de bienvenida estará abierta también a público sin ticket, al precio de 15 euros.

Dentro del elenco de instituciones de la música de raíz y el reggae clásico que se unen a esta 31 edición, el festival recibe al carismático artista marfileño Alpha Blondy junto a The Solar System, a quien se unirá el mismo lunes, 17 de agosto, el mensaje espiritual que hila el reggae consciente de Luciano & Jah Messenjah Band.

VIEJA ESCUELA

La vieja escuela estará magistralmente representada también por formaciones icónicas de raíz jamaicana como The Itals & The Roots Radics (19 de agosto); Bushman & The Grassroots Band y Twinkle Brothers, garantizando una velada, la del 21 de agosto, de pura cadencia roots. Al triplete caribeño se une el sudanés Mo Ali junto a The Islamic Roots (lunes 17).

Esta rica propuesta internacional convivirá con proyectos llegados también de diversos rincones del planeta, como los que acercarán el martes 18 de agosto los franceses THK y Twan Tee, explorando, desde su óptica propia, la convivencia entre reggae, dub, hip hop y sonidos urbanos contemporáneos.

En esa misma línea donde la cultura del baile y el ritmo urbano se desata con energía, el festival suma la veteranía del mítico selector jamaicano Tony Matterhorn (día 20) y la contundencia de King Addies (EEUU), el 21 de agosto, en un ambiente que se enriquecerá con los sonidos de Gold Up, Calabash Crew, Kharloss Selektah, Jea o Javs. Una experiencia rítmica que además tendrá un fuerte componente visual liderado por una dance crew internacional integrada por Miss Rose, Kultcha Mouv'Ment Dancer'Z, Lyroï Féwoss Squad y Em_Gyal.

Por su parte, el universo de los graves profundos y la cultura del sound system se enriquece con un despliegue masivo liderado el show con artista secreto que actuará junto a Greenlight ft Lasai para tender puentes hacia ese espíritu roots que abandera este cierre de cartel, o la también sesión especial 1988 Takeover w/ Jçao ft Davojah & Jael junto a más invitados sorpresa.

Este viaje por el sonido analógico y las vibraciones místicas se completará con titanes de la escena como King Earthquake, Iration Steppas, Blackboard Jungle ft Marky Lyrical, Bababoom ft Jules I, Lionsden ft Black Omolo, Dubdawa, Dub Chained ft Judy, Ital Power ft Benji Roots y Higher Meditation, un escaparate que completan Atlas Sound, Yakkas, Skank 45, Redland ft Hugo Otto & Jaime Budokai.

HORIZONTES SONOROS

La propuesta con la que Rototom apuesta por explorar más horizontes sonoros se expande con Serena (19 agosto), una de las voces femeninas más potentes de la escena estatal del reggae y dub, con su capacidad camaleónica de trascender géneros; con el proyecto argentino-catalán Andres Cotter & The Barcelona Ska Beat, con su ska híbrido con dosis de jazz, swing, mestizaje y energía big band (20 de agosto); o el pulso de la barcelonesa Rowsi y el original espectáculo con sabor rioplatense A Tango-Reggae Soundclash Show w/ Los Guardianes de Gregory ft Rey que irrumpirán en la jornada de clausura del festival, el 22 de agosto.

La conexión afrobeats, dancehall y sonidos urbanos globales se materializará también con la presencia del británico P. Montana, DJ Lilas desde Turquía y del nigeriano Dre Tala.

La escena local también se amplía de la mano de los castellonenses Boqueronians (jueves 18), aportando la conexión al festival con una propuesta festiva y mestiza.