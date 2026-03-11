Alternativa x La Nucia pide el acta a un concejal por dejar la coalición para "impulsar un proyecto político"

Alternativa x La Nucia - ALTERNATIVA X LA NUCIA

ALICANTE, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Alternativa x La Nucia, que componen Podemos, Compromís e independientes, ha pedido al concejal Pep Pastor que "renuncie" a su acta de concejal en el Ayuntamiento de este municipio alicantino tras "abandonar la coalición" para "impulsar un proyecto político propio".

Este grupo municipal, a través de un comunicado, ha señalado que este "movimiento" de Pastor es "personalista" y cree que "no tiene en cuenta ni a las personas que representa ni al equipo que confió en él para ser concejal".

La decisión de Alternativa x La Nucia de pedirle el acta a este edil se debe a que la "renuncia" permitiría "que otra persona de la lista pueda continuar representando el proyecto político que la ciudadanía votó".

Desde la coalición electoral señalan que el grupo que se formó en 2023 "va más allá de los personalismos". Su portavoz e integrante de Podemos, Marta Gómez, ha dicho que Alternativa x La Nucia "representa las voces de 939 personas" de la localidad "que apostaron por una opción de cambio político hacia una gestión más justa".

En este sentido, ha resaltado que la formación quiere "continuar trabajando en coalición", integrada por Podemos, Compromís y personas independientes. "Creemos en una manera de hacer política basada en la cooperación, el respeto mutuo y el trabajo en equipo", indican.

"MOVIMIENTO PERSONALISTA"

Gómez sostiene que Alternativa x La Nucia logró "grandes resultados" en las elecciones municipales de 2023, "superando al PSOE, al que votaron 934 personas frente a las 939" que respaldaron a la coalición.

"La ilusión que despertó la candidatura de la izquierda alternativa se fijó como objetivo revertir la situación del municipio gobernado desde 2001 por el PP de Bernabé Cano, a pesar de las polémicas urbanísticas relacionadas con el Partido Popular", ha aseverado Gómez.

A su juicio, "la política local exige capacidad de diálogo, espíritu de cooperación y una voluntad de construir proyectos compartidos que obviamente no ha existido". Por este motivo, ha abundado en que esta "maniobra" de Pep Pastor es "un movimiento personalista que no piensa en las personas a las que representa ni en el equipo que confió en él para ser concejal".

Por su parte, Maria Pérez, secretaria de Compromís en la Marina Baixa, coincide en que "la baja en la militancia de Pastor y su salida de la coalición local solo responde a la decisión de crear un nuevo partido de ámbito municipal".

La representante comarcal de la coalición valencianista considera que "Pastor tendría que renunciar al acta de concejal que obtuvo como representante de Compromís dentro de la candidatura compartida y que ahora está utilizando para lanzar un nuevo partido".

En ese sentido, Gómez afirma que Pastor "demuestra una falta de respeto gigante al nombrarse concejal de una formación que no existe aún en el Ayuntamiento". "Se trata de una práctica antidemocrática para estar aprovechando los votos que obtuvo a través de Alternativa x La Nucia para montar una candidatura propia. Aún así, desde Alternativa x La Nucia continuaremos trabajando con responsabilidad, coherencia y voluntad de colaboración para construir una alternativa política seria y comprometida con el futuro del municipio", apuntan.

Del mismo modo, han asegurado que "los retos que presenta La Nucia requieren de un equipo dispuesto a superar los personalismos y a trabajar en equipo para tumbar el modelo caduco del PP y revitalizar el municipio".