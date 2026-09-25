Alumnado valenciano se enfrenta en Shanghai a la mayor competición internacional de FP tras meses de preparación

Worldskills Shanghai 2026 - GVA

VALÈNCIA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ocho representantes valencianos participan desde el miércoles en las pruebas de la mayor competición internacional de Formación Profesional, WorldSkills Shanghai 2026, tras meses de preparación especializada.

Durante el certamen, los representantes ponen a prueba sus conocimientos, habilidades técnicas y capacidades profesionales en 64 especialidades "profesionales, mostrando la excelencia y el alto nivel de cualificación de la Formación Profesional valenciana", ha destacado la Generalitat en un comunicado.

Las WorldSkills Shanghai 2026 se celebran del 22 al 27 de septiembre en el National Exhibition and Convention Center (NECC) de Shanghái. Tras la ceremonia inaugural, los competidores valencianos han afrontado las primeras pruebas de sus respectivas especialidades, después de meses de preparación junto a sus equipos técnicos, centros educativos y profesorado especialista.

En esta ocasión, la Comunitat Valenciana cuenta con ocho representantes integrados en la selección española, la mayor presencia valenciana en una final mundial de WorldSkills. Todos ellos lograron su clasificación para la cita internacional tras obtener la medalla de oro en sus respectivas modalidades durante los campeonatos nacionales SpainSkills 2026, un éxito que les permitió acceder al exigente proceso de preparación diseñado para afrontar la competición mundial.

ESPECIALIZACIÓN Y EXCELENCIA

Desde su clasificación, los jóvenes han desarrollado un intenso programa de entrenamiento junto a expertos y tutores especializados, perfeccionando tanto las competencias técnicas propias de cada modalidad como las habilidades profesionales necesarias para competir al máximo nivel internacional.

La excelencia técnica, el elevado grado de especialización de las pruebas y la precisión exigida convierten las WorldSkills en una competición de máxima dificultad, donde los pequeños detalles resultan decisivos para alcanzar el podio.

La delegación valenciana está integrada por Carlos Gabriel Mantu, del IES Benicalap de València, en la especialidad de Reparación de carrocería; Héctor Navarro Domínguez, del Comenius Centre Educatiu de València, en Electrónica; Eric Ballester Barreda, de la Fundación Flors de Vila-real, en Instalaciones eléctricas; Teodor Mitrea Dumitrescu, del IES Cotes Baixes de Alcoy, en Control industrial; Carla Almarva Villacuesa, del IES El Pla de Alicante, en Estética; Mario Gómez Cañadas, del IES Pedro Ibarra de Elche, en Cloud Computing; y Adrià Hernández Ferragud y Álvaro Martínez López, del IES Bernat de Guinovart de Algemesí, en Sistemas robóticos integrados.

Además, la participación valenciana ha tenido una presencia destacada desde el inicio del evento, ya que Carlos Gabriel Mantu fue el encargado de ejercer como abanderado de la delegación española durante la ceremonia inaugural, celebrada el pasado 22 de septiembre en Shanghái.

ESCAPARATE INTERNACIONAL

La participación en este certamen internacional supone "una oportunidad para proyectar el potencial de la Formación Profesional de la Comunitat Valenciana en uno de los principales escaparates mundiales de las competencias profesionales", ha destacado la administración autonómica.

Asimismo, "permite dar visibilidad al talento, la preparación y el esfuerzo de los jóvenes valencianos ante instituciones educativas, empresas y organizaciones vinculadas a la formación y al desarrollo profesional".

Coincidiendo con el inicio de las pruebas, el director general de Formación Profesional, Armando Martí, y el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, se han desplazado a Shanghái para seguir de cerca el desarrollo de la competición, acompañar a la delegación española y trasladar su apoyo a los representantes valencianos durante estas jornadas.

Las WorldSkills, conocidas como las olimpiadas de la Formación Profesional, constituyen el mayor escaparate internacional dedicado a las competencias profesionales y al talento joven. En esta edición participan 1.385 competidores procedentes de 68 países y regiones y se prevé la asistencia de más de 500.000 visitantes, entre representantes de instituciones educativas, empresas, organizaciones y profesionales de distintos sectores.

La participación valenciana en las WorldSkills Shanghai 2026 concluirá el próximo 27 de septiembre con la ceremonia de clausura y entrega de medallas, que reconocerá el esfuerzo, la dedicación y la excelencia demostrados por los jóvenes competidores implicados.