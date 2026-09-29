El alumnado valenciano logra una medalla a la excelencia en la competición mundial de FP 'WorldSkills Shanghái' - GVA

VALÈNCIA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La participación del alumnado valenciano integrado en la delegación española en la competición 'WorldSkills Shanghái 2026' ha concluido con un resultado notable en la mayor prueba internacional de Formación Profesional y una Medalla a la Excelencia. La ceremonia de clausura y entrega de medallas, celebrada este domingo, ha puesto el broche final a una intensa semana de pruebas en la que España estuvo representada en 31 modalidades profesionales.

La delegación española cerró su participación con una medalla de bronce en la modalidad de Tecnología de la Moda y cinco Medallas a la Excelencia concedidas a participantes que alcanzaron unos resultados especialmente meritorios en sus respectivas especialidades.

Uno de estos cinco reconocimientos ha sido conseguido por Eric Ballester Barreda, estudiante de la Fundación Flors de Vila-real, que ha obtenido una Medalla a la Excelencia en la modalidad de Instalaciones Eléctricas. Esta distinción se concede a los participantes que demuestran un desempeño sobresaliente y alcanzan los más altos estándares de calidad técnica y profesional.

El director general de Formación Profesional, Armando Martín, ha destacado el buen resultado de la representación valenciana en la competición y, según ha señalado, "estos resultados son fruto del esfuerzo y la preparación desarrollados durante los últimos meses por el alumnado, los centros educativos, el profesorado tutor y los expertos responsables de su entrenamiento, con el apoyo y la coordinación de la Dirección General de Formación Profesional, tras la obtención de las medallas de oro en 'SpainSkills 2026'. Estar aquí, para los ocho representantes valencianos, ya es situarse entre los mejores del mundo en su especialidad".

ALTO NIVEL DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL VALENCIANA

Otros dos representantes valencianos han firmado actuaciones especialmente destacadas en sus respectivas modalidades. Carla Almarcha Villaescusa, del IES El Pla de Alicante, obtuvo 697 puntos en Estética, quedándose a tan solo tres puntos de la puntuación necesaria para alcanzar una Medalla a la Excelencia.

La competidora finalizó en la decimotercera posición entre veinte participantes en una prueba marcada por una gran igualdad competitiva, con diferencias muy reducidas entre las puntuaciones obtenidas sobre un máximo de mil puntos.

Por su parte, Teodor Mitrea Dumitrescu, del IES Cotes Baixes de Alcoi, logró 693 puntos en la modalidad de Control Industrial, situándose a solo siete puntos de alcanzar una Medalla a la Excelencia. Al igual que ocurrió en Estética, la clasificación final estuvo marcada por diferencias mínimas entre los participantes, reflejo del elevado nivel técnico y de la exigencia de las pruebas.

La participación de los ocho representantes valencianos en las WorldSkills Shanghái 2026 reafirma "el alto nivel de excelencia de la Formación Profesional de la Comunitat Valenciana, así como su capacidad para formar profesionales preparados para competir con éxito en los escenarios internacionales más exigentes", ha destacado la Generalitat.