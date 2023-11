La amnistía tensiona el debate en Les Corts Valencianes con reproches mutuos de generar "confrontación"

El vicepresidente Barrera entiende "el hartazgo" de la población con el PSOE y dice sobre las protestas en las sedes: "A lo mejor hasta voy"

VALÈNCIA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los acuerdos de investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y la negociación de la amnistía se han 'colado' este lunes en el debate en les Corts Valencianes con reproches mutuos entre los representantes de diversos partidos de "generar confrontación" entre la población.

La actividad parlamentaria ha comenzado este lunes a primera hora con la comparecencia del vicepresidente primero y conseller de Cultura y Deporte, Vicente Barrera, en la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda del parlamento valenciano para informar de las cuentas de su cartera.

Al inicio de la sesión, el presidente de la comisión, Toni Gaspar, ha pedido a los diputados que mantuvieran un buen tono y se centraran en el tema, a lo que ya ha respondido el diputado de Vox, José María Llanos, pidiéndole libertad para tratar cualquier tema y poder "hacer política".

Durante su intervención, el propio Llanos se ha referido a la situación política nacional por la negociación de la investidura del presidente en funciones y candidato socialista Pedro Sánchez para advertir que "estamos viviendo un golpe de estado perpetrado desde un gobierno en funciones, por un presidente corrupto y traidor para mantenerse en el poder por encima del ordenamiento jurídico".

"PSPV BOLIVARIANO"

"Y todo ello apoyado por Ximo Puig y este PSPV bolivariano con un 94%", ha dicho Llanos en referencia al apoyo obtenido en la Comunitat Valenciana a la consulta sobre los acuerdos de investidura lanzada por el Partido Socialista a la militancia.

"Es vomitivo", ha considerado el representante de Vox, que ha continuado: "Antes de hablar de presupuestos hay que hablar de la unidad de la nación". Ha insistido en que no merece la pena "si no estamos dispuestos a dar esa batalla" y ha dejado claro que en Vox están "dispuestos y a la orden".

Tras la comisión, en declaraciones a los medios en los pasillos, Llanos ha defendido la manifestación convocada ante la sede del PSPV -

-a los que se ha referido como "representantes ilegítimos" del pueblo valenciano-- aunque ha afirmado que no podrá ir a la prevista esta tarde.

También el diputado del PSPV José Chulvi ha aludido al asunto al preguntarle a Vicente Barrera si "apoya las manifestaciones convocadas y alentadas por miembros de su partido ante las sedes del PSOE para generar odio y división". Además, le ha dicho al vicepresidente que los valencianos y valencianas tendrán "memoria" y este Consell "pasará como pasan todos los malos gobernantes que tratan de destruir nuestro país sin conseguirlo".

A estas palabras ha replicado Vicente Barrera exclamando: "Claro que pasaremos, esto no va a ser eterno, ni Vox ni siquiera el PP estarán siempre en el Gobierno, y no pasa nada , esto es la democracia. Pero esa reflexión se la tiene que hacer a su jefe de filas, que es el que no quiere pasar, al que le da igual pactar con el diablo, con los filoterroristas y con los golpistas y regala 15.000 millones a los catalanes".

"SEGÚN LO QUE ME PIDA EL CUERPO"

Sobre las protestas a las puertas de las sedes socialistas, ha ironizado: "A lo mejor hasta voy a las sedes del PSOE. No lo sé, según lo que me pida el cuerpo".

En todo caso, ha censurado a Chulvi al preguntarse cómo pueden quejarse ahora "los de 'rodea el Congreso'". "Ustedes son los antisistema", ha aseverado Barrera, que ha recalcado que el "hartazgo de la población es grandísimo". "Yo no le he dicho a nadie que vaya, pero yo no puedo ir riñendo a la gente por la calle porque ustedes están destrozando la unidad nacional. La gente está muy enfada y, si ustedes no lo comprenden, tenemos un problema gordo".

Seguidamente, Chulvi le ha recordado a Barrera que en ese momento "no representa a su partido, sino a la Generalitat". "Y venir aquí a hacer oposición a la oposición y al Gobierno de España es una falta de respeto a cinco millones valencianos".

Ha instado a "hacer todos, en plural, un esfuerzo por facilitar la convivencia, porque la Comunitat Valenciana no necesita el espectáculo que hoy hemos acabado por montar aquí".

Finalmente, Barrera ha incidido en que ha sido el diputado socialista el que le ha sacado el tema político y ha apostillado que "la confrontación de la que habla la produce un gobierno con el único afán de mantenerse en el poder y con los intereses de un señor que pasan por encima de los intereses de la ciudadanía". "Hubiera estado bien que en sus programas electorales hubieran dicho lo que estaban dispuestos a hacer", ha zanjado.