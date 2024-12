Las AMPA de centros afectados por la dana exigen a Educación que actúe con "urgencia" para volver a las aulas

Las AMPAs de los centros afectados por la dana que no han podido volver a las aulas en una concentración en Conselleria de Educación

McEvoy destaca el trabajo "ingente" y que el alumnado de Paiporta y Catarroja, donde "se centran las dificultades", regresará "entre esta semana y la próxima"

Las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) de los centros afectados por la dana que todavía no han podido volver a las aulas han exigido a la Conselleria de Educación que actúe con "urgencia" y que se aceleren los trámites para la certificación del buen estado de las instalaciones.

La concentración ha tenido lugar este miércoles ante la sede de la Conselleria de Educación en València y ha reunido a medio centenar de padres, madres y alumnos de diferentes municipios afectados, que han pedido una vuelta a las aulas segura: "Habéis abandonado a los niños en el barro", han clamado.

El presidente de FAMPA Valencia, Rubén Pacheco, ha criticado que la Conselleria de Educación "se está dando mucha prisa en declarar que se van abriendo escuelas y que todo vuelve a la normalidad cuando esa normalidad no existe". "Las escuelas que declaran que abren, realmente, o no abren en su totalidad o no abren en la condiciones que deberían abrir para atender al alumnado con la calidad educativa que este merece", ha apuntado.

En este sentido, ha censurado que los centros educativos estén acogiendo a alumnado desplazado "sin estar en condiciones para abrir, sin que tengan los certificados pertinentes y sin los recursos necesarios para que puedan abrir en condiciones".

"Tenemos algún centro que ha recibido una buena cantidad de alumnado acogido que solo ha recibido 0,5 docentes. Se le reconoce medio docente más, cuando en realidad está prácticamente duplicando su comunidad educativa", ha relatado, al tiempo que ha añadido que "nadie en la administración valenciana se está preocupando de que el (alumnado desplazado) tenga material escolar con el cual poder acudir al centro educativo. Material escolar que lógicamente han perdido en la dana y que son los propios centros con su presupuesto corriente, las AMPA o FAMPA Valencia y otras entidades las que estamos recogiendo esos materiales".

Asimismo, ha hecho hincapié en que el alumnado desplazado llega "sin material" al nuevo centro al que se le ha asignado y que esta misma situación viven los alumnos que asisten a las lecciones por vía telemática y que carecen el ordenadores para poder recibirlas: "Que no se dote ni al profesorado ni al alumnado de los dispositivos necesarios para esas clases online, que han sido también afectados por la dana, es una auténtica barbaridad", ha aseverado Pacheco.

"LAS CIFRAS DE CONSELLERIA NO CUADRAN"

Preguntado por la cantidad de centros que todavía no han podido reabrir, el portavoz ha señalado que es "muy complejo" determinarla "porque las cifras que nos proporciona la Conselleria de Educación no cuadran con las que nosotros podemos calcular acudiendo a los datos oficiales de matrícula, aula por aula y centro por centro". "Estas cifras no van a cuadrar nunca, porque la distancia es tal que es imposible", ha afirmado.

Igualmente ha censurado que la Conselleria de Educación "esté negándose a realizar los informes estructurales del estado de los centros o entregarlos", ya que sostienen que los centros de Infantil y Primaria son responsabilidad de los municipios.

"Conselleria está confundiendo la obligación de mantenimiento de los centros educativos de primaria, que recae en los municipios, con la obligación de la Conselleria de acometer aquellas obras mayores que exceden determinado presupuesto que son competencia de la Conselleria de Educación. El municipio llega hasta donde llega, a partir de ahí es Conselleria que está desentendiéndose de esta obligación", ha apostillado.

Por su parte, la presidenta de FAMPA Horta Sud, Mª Dolores Trujillo, ha exigido a las administraciones que actúen con "urgencia" y les devuelvan "la normalidad que perdieron el día 29". "Nuestros niños necesitan volver a sus escuelas, necesitan que se certifique la seguridad de sus centros, que la administración se haga cargo de lo que le corresponde", ha manifestado.

"Mi comarca y mi comunidad educativa están agotadas, hemos perdido muchísimo, incluido a más de 200 vecinos y amigos, pero exigimos que la Conselleria cumpla su deber, no pedimos nada extraordinario, solo que nuestros niños y adolescentes reciban lo que merecen, respeto, derecho y futuro", ha señalado Trujillo.

En este sentido, la secretaria del AMPA del IES 25 de Abril de Alfafar, Susana Mozos, ha denunciado la situación "crítica" en la que se encuentran los jóvenes del centro y ha reclamado a la Conselleria que "se agilicen los trámites, certifiquen lo que tengan que certificar y el Instituto vuelva a abrir sus puertas".

"MÁS FÁCIL VER AL REY QUE AL CONSELLER"

Mozos ha explicado que el alumnado del centro que cursa Formación Profesional se encuentra desplazado en el IES Ciudad del Aprendiz de València pero que el alumnado de ESO y de Bachillerato está recibiendo clases online. Por ello, ha incidido en la necesidad de que el centro se certifique "cuanto antes" y que se hagan las pruebas para que el alumnado pueda volver a las aulas.

Además, según ha señalado, el centro recibió la visita de un inspector que "se anotó los problemas que había para hacer un escrito a Conselleria para que fuera consciente de la situación del centro y a día de hoy seguimos sin saber nada más". "Dijeron que a simple vista el instituto parecía que estaba bien, pero no se ha vuelto a mirar. Ahora que está limpio y que está cerrado, es cuando habría que ver, hacer las pruebas correspondientes que haya que hacer y que nosotros no sabemos qué son (...) y que certifiquen", ha destacado.

"Es lo que pedimos, no pedimos otra cosa. O sea, no estamos pidiendo que venga el rey. Nos da la sensación de que es más fácil ver al rey que ver al conseller de Educación, por ejemplo, porque todavía no lo hemos visto. Nos hubiera gustado que se hubieran puesto unas botas de agua y hubiera venido a meterse en el barro y nos hubiera preguntado cómo están vuestros centros escolares", ha aseverado.

ESFUERZO "INGENTE"

Tras la concentración, el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, se ha reunido con los representantes de las familias y, en declaraciones a los medios, ha asegurado que se está haciendo un esfuerzo "ingente" por "poner a punto los colegios y los institutos y por reubicar a aquellos que no somos capaces de, en un plazo razonable, poner en funcionamiento".

"Entendemos el malestar y agradecemos a la comunidad educativa todos los esfuerzos que han venido haciendo, agradecemos al profesorado, a la inspección, agradecemos a voluntarios, a los militares especialmente que han sido de una ayuda incuestionable en todo este proceso", ha resaltado.

Respecto a los plazos para que vuelvan a las aulas el estudiantado afectado por la dana que todavía no ha podido, McEvoy ha señalado que creen que "entre esta semana y la próxima estarán solucionados los problemas" en los centros de Catarroja y Paiporta, donde "ahora mismo se centran las dificultades".

"En algunos casos van a ser centros que se van a tener que transportar a otras localidades y en otros casos va a ser necesaria la instalación de aulas prefabricadas. Todo ello ya está dispuesto y preparado y lo vamos a hacer lo antes posible", ha afirmado.

En esta línea, ha incidido en que "no queremos que haya ningún niño en un centro que no reúna las condiciones adecuadas de higiene y seguridad" y ha asegurado que los técnicos de la Conselleria "expedirán los certificados que sean necesarios, en los casos concretos y puntuales, dependiendo del centro del que estemos hablando, en función de si es un colegio o un instituto, pero siempre con esos informes que nos digan que se pueden reanudar las clases".