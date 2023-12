Las AMPA de la Gonzalo Anaya rechazan el distrito único: "Es un modelo segregador que penaliza a la escuela pública"

VALÈNCIA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de asociaciones de madres y padres de alumnos de la Comunitat Valenciana Gonzalo Anaya ha expresado su rechazo a la aplicación del distrito único escolar, ya que, a su parecer, este modelo es "segregador" y "penaliza a la escuela pública mientras deriva alumnado a la privada".

Así lo ha aseverado el presidente del colectivo de progenitores, Rubén Pacheco, un día después de que el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy confirmara en una entrevista con Europa Press que el borrador del decreto de admisión de alumnado para el curso 24-25 contempla como novedades la aplicación del distrito único y la recuperación del punto que podrán asignar los centros de acuerdo a "criterios objetivo y que serán revisados".

Los cambios "favorecerán que sean las familias las que elijan el centro" y la realidad de los datos "refutará" las críticas, defiende el representante de la administración educativa.

Sin embargo, la Gonzalo Anaya cree que el borrador que este jueves llevará la Conselleria a las mesas de negociación "deja claro cuál es el modelo de educación que quiere para nuestros hijos y hijas: un modelo de segregación y de falta de equidad educativa y de calidad".

"Es un modelo en el que solo existe el distrito único y que, además, se puede ampliar a varios municipios limítrofes creando áreas de escolarización que pueden ser muy amplias, como ocurre en Madrid, donde todo el territorio es un distrito único. De manera que se pueden recorrer kilómetros de distancia para llevar a un niño o niña a la escuela. Ese no es un modelo sostenible para el medioambiente ni respetuoso con las necesidades de nuestros hijos y hijas. No es un modelo que vele por la calidad, es un modelo que vela por el negocio de los centros concertados", argumenta Pacheco.

Este portavoz lamenta que "desaparecen los 10 puntos que tenían los niños para solicitar el centro de su barrio" y recalca que "la escuela de proximidad es la que de verdad genera vínculos sanos y duraderos".

La Gonzalo Anaya se muestra en contra, igualmente, de que "el único punto que aparece de manera discrecional, curiosamente, es el de desempate que proporciona el centro educativo".

"Es decir, --continúa-- a partir del momento en el que se implanta el distrito único, quien escoge no son las familias. No existe la libertad de elección en el modelo de distrito único como nos dice la política liberal. Quien escoge es el centro educativo, y especialmente son los centros concertados, que segregarán, como en Madrid, en Andalucía y en otros territorios, a los alumnos que no quieren que entre. Esto es así y lo demuestran los estudios que se han hecho desde Save the Children o la OCDE. No es algo que se pueda cuestionar, es algo que está ocurriendo".

"RETROCESO DESCOMUNAL"

Para la confederación, "este decreto de admisión no busca una mayor calidad, ni reforzar los derechos de las familias, ni mejorar la calidad educativa". "Es una situación absolutamente lamentable y es un retroceso descomunal en los derechos obtenidos y conseguidos en las últimas décadas", advierte.

En la misma línea, augura que "masificará las aulas y no aportará calidad". "La admisión, planteada como se ha planteado desde este Gobierno, solo favorece la segregación y las desigualdades entre las escuelas", concluye.