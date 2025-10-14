Las AMPA reclaman "un protocolo claro" ante alertas meteorológicas y medidas para "no perder materia lectiva"

Archivo - Una mujer y un niño pasean con un paraguas. ARCHIVO. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPA) de la Comunitat Valenciana 'Gonzalo Anaya' expresa el "malestar" de las familias ante la situación de "incertidumbre" que se repite cada vez que se emite una alerta roja o naranja por lluvias, al tiempo que pide "coherencia, responsabilidad, claridad y protocolos unificados, así como medidas que permitan la conciliación y otros que permitirán que no se pierda materia lectiva".

El colectivo entiende que, en estos casos, la seguridad de las hijas e hijos es prioritaria, pero instan a las administraciones a "buscar soluciones que permitan conciliar la vida familiar y laboral de todas las familias".

Desde la Gonzalo Anaya explican, en un comunicado, que hay muchas madres y padres que no tienen la posibilidad de quedarse en casa cuando se suspenden las clases, una situación que genera "una gran angustia e incertidumbre".

Además, critican que "no disponen de ningún protocolo claro de actuación en caso de una nueva barrancada o emergencia meteorológica, y esto incrementa todavía más la preocupación".

En concreto, las AMPA piden que se establezca un protocolo "claro y público" sobre cómo actuar en caso de alerta meteorológica; que se busquen alternativas educativas "seguras y accesibles" para evitar que nuestros hijos e hijas pierdan semanas de formación; y que se coordinen medidas de conciliación para las familias que no pueden teletrabajar o quedarse en casa.

"El objetivo --enfatizan-- es que las niñas y los niños puedan aprender y crecer en un entorno seguro, sin que esto suponga un perjuicio a las familias y a su educación. Ahora mismo preocupa la incertidumbre de no saber si este trimestre de otoño será, una vez más, un periodo perdido".