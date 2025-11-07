Ana García Peña gana el VII Premio SGAE de Teatro Ana Diosdado 2025 con 'La aldea vacía'

ALICANTE, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La dramaturga, directora, investigadora teatral y actriz Ana García Peña (Barakaldo, 1998) ha ganado el VII Premio SGAE de Teatro Ana Diosdado para textos escritos por mujeres 2025, cuyo objetivo es impulsar y visibilizar la creación y dramaturgia contemporánea femenina de excelencia.

El texto que le hace valedora de 4.000 euros se titula La aldea vacía y se publicará en la colección TeatroAutor de la Fundación SGAE. Además, la obra será incluida en el programa de lecturas teatralizadas Teatro en la Berlanga, de 2026.

La pieza ha sido elegida entre un total de 102 presentadas. La creadora vizcaína ha recibido el galardón este viernes de la mano de Marta Torres, directora institucional de Artes Escénicas de la Fundación SGAE, durante la inauguración de la 33ª Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos Guillermo Heras, que se celebra en el Teatro Arniches de Alicante.

"Tras recibir la noticia y procesarla, lo que sentí fue mucha ilusión y, con sinceridad, también mucha paz. En los últimos años he descubierto que vivir la creación desde la consciencia es lo que me hace feliz, ser productora y directora de tus propias obras no es un camino nada fácil y la verdad es que, el premio, me da fuerza para seguir en ello. Me siento agradecida", en palabras de la dramaturga premiada.

Su futuro profesional pasa por producir la obra y por seguir de la mano de la creación. Su deseo es hacer del teatro "un lugar más responsable con la actualidad, más rico y plural".

Lo que propicia su vocación es "la necesidad de comprender y cuestionar situaciones, sensaciones o vivencias con el fin de procesarlas de forma más profunda". "En esas situaciones encuentro la llamita para investigar y para crear. Llevo a cabo procesos de escritura muy vinculados a la investigación tanto introspectiva como del mundo que me rodea", afirma. Y añade: "En mis procesos están muy presentes el cuerpo, el cuestionamiento absoluto y la ruptura de los límites impuestos".

CAPAS CON EL TRASFONDO DEL MUNDO RURAL

Laura Garmo ha presidido el jurado, compuesto por Iñigo Díaz-Guardamino, Mireia Gabilondo Garitaonandia, Daniela Feixas Conte, Victor Borràs Gasch y Daniel J. Meyer, que ha descrito el texto como un trabajo repleto de "múltiples capas, donde destaca el universo propio de la autora" y ha contrastado su "sensibilidad para incorporar lenguajes escénicos desde la escritura, originando un encuentro entre lo poético y lo teatral". Del mismo modo, ha alabado "su capacidad" para "hablar del mundo rural desde un lugar original y rompedor".

'La aldea vacía' versa sobre la efimeridad. La obra sucede en Gundiá, aldea de Palas de Rei (Galicia), donde José quiere instalar su fábrica de muerte, ALTRI. Allí vive Avó (abuelo), uno de los últimos habitantes de la aldea, que muere tras la primera acotación.

Su muerte abre el umbral del relato. Quien nos guía a través de este es Neta (nieta), Ana, que se encuentra de rave mientras el abuelo fallece. Junto a ella un coro de nietas de la aldea, cuerpo colectivo que se alza contra la inmediatez que arrastra el campo hacia la extinción. Como punto de retorno a casa, Neto (nieto) y Ama (madre) encarnan el duelo en dos tiempos, navegando entre la aceptación y la negación de la desaparición: del Avó y del campo que amenaza ALTRI.

PLURILINGÜISMO

"Se sumerge en temáticas como la muerte, el origen comunitario de las raves, la soledad durante el duelo, el suicidio, la degradación ambiental, la desaparición de la comunidad, la extinción lingüística y la relación del ser humano con lo efímero", declara la autora, que destaca también "el plurilingüismo de la obra".

Desde pequeña, García comienza a mostrar interés por la literatura, la escritura y las artes vivas como vías de canalización y comprensión del mundo sensible propio y del que la rodea. Siendo muy joven se acerca al teatro a través de la escuela de su ciudad (Bizkaiko Antzerki Ikastegia de Barakaldo) y a los 18 años es seleccionada para formar parte de la promoción 2016-2020 de la Escuela Superior de Arte Dramático de Euskadi, Dantzerti. En 2020 funda Vulnera Compañía, compañía de teatro contemporáneo.

En el BAD - Festival de Teatro y Danza Contemporánea de Bilbao estrena su primera obra, Lo que no se ve (sobre al abuso de poder en las artes escénicas) y resulta ser la dramaturga y directora más joven en ganar el Premio Eszenabide (Escaparate de proyectos escénicos de Euskadi). Su segunda obra, Aquel lugar de nuestra infancia (sobre la infancia, el sistema educativo y el acoso escolar) la estrena en Pabellón 6. Recibe otros reconocimientos, como la Mención Especial del Jurado de Pabellón por su obra breve Cuídame de mí.

En 2023 es seleccionada para la subvención a la dramaturgia del Gobierno Vasco. También tiene formación en disciplinas corporales como el yoga, la meditación o el yoga sensible al trauma, y cursa el Máster en Salud Hormonal de la Mujer en IEN. Compagina su labor creativa con la interpretación y la pedagogía, como docente en Kabia Teatro y profesora de yoga y meditación.

"Para mí, todo lo que hago forma parte de lo mismo: canalización, comprensión y comunidad", explica. Su trabajo destaca por unir la práctica escénica con la consciencia corporal.